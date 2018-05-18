Doğu Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarının temeli atıldı

Ağrı'da, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük canlı hayvan pazarı olacak Doğubayazıt Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı'nın temeli atıldı.
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin sağladığı destekle Ağrı-Iğdır karayolu üzerinde yapılacak pazarın temel atma törenine, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir katıldı.
Vali Elban, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki küçükbaş hayvanların yarısından fazlasının Doğubayazıt'ta bulunduğunu ifade etti.
İlçede kurulacak canlı hayvan pazarının, hem bölge ticaretine hem de hayvancılığa ciddi katkılar sağlayacağını belirten Elban, şunları söyledi:
"Doğubayazıt önemli bir hayvancılık merkezi olmasına rağmen maalesef bu istediğimiz ölçüde bilinmiyordu ve kullanılamıyordu. Yer olarak da doğru olan bu tesis bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçi kardeşlerimize gelir açısından ciddi destek olacak. Ayrıca Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki diğer illerden birçok kişi buraya ticaret için gelecek ve nezih alanda sağlıklı ticaret yapacak. Buraya her gelen giden, her ticaret yapan ilçemiz için artı bir değerdir, kazançtır. Bu tesis, bölgemizin hem ticaretinin hem de hayvancılığın gelişmesine çok ciddi katkılar sağlayacak."
Adnan Demir de bölgede hayvancılığı geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.
DAP Bölge Kalkınma İdaresinin sorumluluk alanına 15 ilin girdiğini belirten Demir, bu 15 ildeki küçükbaş hayvan varlığının Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığının yüzde 27'sini oluşturduğuna dikkati çekti.
Bölgedeki besicilerin hayvanlarını ciddi miktarda nakliye bedeli ödeyerek batıdaki illere sattıklarını anlatan Demir, "Besiciler bir de buradaki pazarlarda kira ödüyorlardı. Nakliye sırasında da hayvanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü kaybediyorlardı. İşte biz bütün bunları minimize etmek adına Doğubayazıt'ta böyle bir pazarın açılması için program geliştirdik." dedi.
- Doğu Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarı
Demir, Doğubayazıt Canlı Hayvan Pazarı'nın bölgenin en büyüğü olacağını belirterek, şunları kaydetti:
"DAP İdaresince 2017 yılında finansmanı sağlanan Doğubayazıt Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı bölgenin en büyük hayvan kapasitesine sahip iki adet hayvan satış alanından oluşacak. Her bir alanda 360 büyükbaş veya 1080 küçükbaş hayvanın satışının yapılabileceği toplam 3 milyon 700 bin lira maliyetli pazarda, iki katlı hizmet binası, kapalı ahır, karantina ahırı, gübre çukuru, çoban evi ve dezenfeksiyon çukuru gibi birçok bölüm de olacak."
Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Akhan da pazar sayesinde Doğubayazıt'ın tekrar hayvancılık alanında söz sahibi olacağını dile getirdi.
Akhan, "Doğubayazıt'ta ilkel şartlarda bir canlı hayvan pazarı bulunmaktaydı ve bu, özellikle çevre sakinlerince çok şikayet edilen bir alandı. DAP İdaresinin uyguladığı bu projeyle ilçemiz hem hayvan varlığıyla hem de sahip olacağı canlı hayvan pazarıyla bölge hayvancılığında söz sahibi olmaya başlayacak." dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, pazarın temelini attı.
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