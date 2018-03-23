DOĞU-BİR, STK'ları ve kanaat önderlerini bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, "Yakın dönemde yaşadıklarımızı düşünün, 17-25 Aralık operasyonlarını. O dönem bunun bir kumpas olduğunu ve özellikle FETÖ bağlantılı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız haykırdı ama hep yalnız kaldı. Bu mücadeleyi 15 Temmuz'a kadar yalnız başına yürüttü. 15 Temmuz'daki işgal girişimi tüm vatandaşlarımızı uyandırdı ve Allah'a şükür ki atlattık. Ancak bu kalkışmayı atlatmamız, Türkiye'ye yönelik tehditlerin bittiğini anlamına gelmiyor." dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Platformu'nun (DOĞU-BİR), sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerini ve kanaat önderlerini bir araya getirdiği etkinlik, Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Türkmenoğlu, ziyaret ettiği Batman'da vatandaşların, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi terörün elinden kurtardı. Şu anda çok rahatız. Vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirelim. Doğu ve Güneydoğu halkının bir terör örgütünün temsilcisi gibi algılanması bizi rencide ediyor." dediklerini hatırlattı.