Doğu değil Karadeniz

Ordu’nun yaylalarında Nisan ayında yapılan karla mücadele çalışması doğuyu aratmıyor. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulan bölgede beyaz engel iş makineleri ile aşılıyor.

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda karla kapalı yollar yaylacıların obalarına, evlerine ulaşması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılıyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Çambaşı Yaylası’nda çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte Çambaşı Yaylası’na yaylacıların gelmeye başladığını söyledi. Kaya, “Yaylacılarımız baharla birlikte yaylaya gelmeye başladılar. Karla kapalı yolları Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizce yaylacıların evlerine, yaylalarına ulaşması için açma çalışmaları yapılıyor” dedi.

Vatandaşlar ise sürdürülen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.