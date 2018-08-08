Doğu Demirkol hayranlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Zorlu Center Meydan Katı Park alanında sahne alan Demirkol'un tek kişilik stand up gösterisine sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık bir saat sahnede kalan ünlü komedyen, performansında kendi yaşamından güldürü niteliği taşıyan anılarından da bahsetti.

- "Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri"

Eylül sonuna kadar devam edecek olan "Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri" kapsamında birçok konser, komedi performansları ve açık hava sinema gösterileri izlenime sunulacak.

Demirkol'dan sonra 11 Ağustos'da şarkıcı Bora Uzer müzikseverlerle buluşacak.

Etkinlikler bünyesinde ayrıca ağustos ayı boyunca her salı ve perşembe günü saat 21.00'de açık havada film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Animasyon komedi filmi "Ferdinand" 7 Ağustos'ta, Aamir Khan'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği ve başrolünde yer aldığı "Süperstar" adlı film ise 9 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlikler ücretsiz olarak Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

