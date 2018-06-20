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Doğu Demirkol Zorlu Center'da sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 23:06 | Son Güncelleme

Tek kişilik performans sergileyen Demirkol'un stand up gösterisine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL (AA) - Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Tek kişilik performans sergileyen Demirkol'un stand up gösterisine, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü komedyen yaklaşık bir saat sahnede kalarak, sezonun son oyununu sergilediğini söyledi.

"Ölümlü Dünya" ve "Ahlat Ağacı" adlı filmde rol almaktan mutlu olduğunu dile getiren Demirkol, yeni sezonda da farklı konseptlerle stand up gösterilerine devam edeceğini ifade etti.

- Doğu Demirkol

Tam adı Aydın Doğu Demirkol olan ünlü oyuncu 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi.

Lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamlayan Demirkol, ilk olarak Youtube üzerinden paylaştığı videolarla izleyiciler tarafından beğeni topladı.

Demirkol, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği "Yetenek Sizsiniz" başlıklı yarışmaya katılmasının yanı sıra Güldür Güldür Show'da göstermiş olduğu performansı ile ekranların tanınmış yüzü haline geldi.

BKM Sahnesindeki "Açık Mikrofon" isimli programda da gösteri sergileyen Demirkol, daha sonra Ali Atay imzalı "Ölümlü Dünya"daki performansıyla başarı yakaladı.

Son olarak vizyonda gösterilmeye devam eden ve yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği sanat filmi "Ahlat Ağacı"nda Demirkol, "Sinan" karakterini canlandırıyor.

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