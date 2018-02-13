Erzincan’ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Selahattin Ayvaz ve vakıf üyeleri Kurtuluş etkinliklerine katılmak üzere Doğu Ekspresi ile Erzincan’a geldiler.

EKEV başkanı Selahattin Ayvaz ve dernek üyeleri Erzincan Tren Garında Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve belediye yetkileri tarafından karşılandı. Gerçekleştirilen karşılama programında Erzincan Belediyesi Folklor ekibi tarafından kısa bir gösteri sergilendi ve şehir dışından gelen vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Daha sonra bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Kurtuluşumuzun 100. Yılını coşkuyla kutluyoruz. Bu gün EKEV Başkanı Selahattin Ayvaz ve vakıf üyelerini karşıladık. Kutlama programlarımız, Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi’nin de katılımıyla çeşitli etkinliklerle devam edecek.” Dedi.