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Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 00:55 | Son Güncelleme

Doğu Ekspresiyle Kars’a gelen ve Arpaçay’a Gülyüzü Köyü’ne gezmek için giden 5 öğrenci kar ve tipi de mahsur kaldı.

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

İstanbul’dan gezi için Kars’a geldikleri öğrenilen öğrenciler Gülyüzü Köyü Çıldır Gölü civarına gitti. Bölgede etkili olan kar yağışı daha sonra tipiye çevirince Gülyüzü köyüne yakın mesafede araçlarının kara sağlanması sonucu 5 öğrenci mahsur kaldı. Durum AFAD ve UMKE ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden AFAD ve UMKE ekipleri, yolda mahsur kalan 5 öğrenciye ulaşmak için yola çıktı.

ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Yaklaşık 40 dakika sonra mahsur kalan öğrencilere ulaşan AFAD ekipleri, öğrencileri mahsur kaldıkları yerden kurtararak UMKE ekiplerine teslim etti. Sağlık durumları iyi olan öğrenciler daha sonra araçlarla Kars’a getirildi.

Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi
Herkes akın akın Kars'a gidiyor
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öğrenci Kars istanbul Doğu Ekspresi

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