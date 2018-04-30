"Doğu Ekspresi"yle anılara yolculuk yaptılar

Yaklaşık 50 yıl önce Doğu Ekspresi ile memleketi Sivas'tan Ankara'ya yolculuk yapan Mustafa Karadağ da son zamanlarda kendinden söz ettiren ve ünü yurt dışına taşan aynı trenle yeniden yolculuk yapmanın keyfini yaşadı.

Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk 25 saatte tamamlanıyor. Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, bin 310 kilometre yol aldıktan sonra Kars'a varıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, bazı yolcularını geçmişe götürüyor. Yerli ve yabancı turistlerin de talebiyle seferlerini sürdüren Doğu Ekspresi, bazı yolcularının akıllarına yıllar önceki seferleri getiriyor.

Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıl önce 5 yaşındayken dedesiyle trende yolculuk yaptığını söyledi.

Trenin köyüne yakın yerden geçtiğini anlatan Karadağ, "Bizim köy, Çetinkaya İstasyonu'na yakındı, o zamanlar kara taşımacılık ulaşım araçları çok olmadığı için tren daha cazip geliyordu. Çocuk yaşta köye gidip gelirken trene biniyorduk, o zaman trene binmek bizim için eğlenceydi." dedi.

Karadağ, küçükken yaptığı bir yolculuk anısını şöyle anlattı:

"Bir tren yolculuğunda babamın babası vefat etti, benim ve ağabeyimin köye gitmesi için haber geldi. O zaman telefonumuz yoktu, Ağabeyimle köye gitmek için evden çıktık, tren belirlenen saatte gelmemişti, Kangal-Çetinkaya arasında bir gün mahsur kaldık ama trende o kadar güzel sohbetler oluyordu ki o zaman sadece kompartıman sistemi vardı. O zaman herkes azıklarını çıkartıp birbirleriyle paylaştı."

- "Yıllar sonra o istasyonları görünce çok hüzünlendim"

Küçükken bir tren yolculuğunda köyden Sivas'a bir kurbanlık keçi götürdüğünü anlatan Karadağ, "Bu tren ile çocukluğumda köyümüzden Sivas'a kurbanlık hayvan götürmüştüm. Yakın bir akrabamızın köyünden keçiyi aldık, oradan Sivas'a götürdük. Yıllar sonra o istasyonları görünce çok hüzünlendim." diye konuştu.