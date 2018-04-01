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Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Esed rejiminin saldırısında annesini ve bir gözünü kaybederek Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen Kerim bebek, ailesiyle Türkiye'ye getirildi

Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırısında annesi ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek ailesiyle Türkiye'ye getirildi.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan Kerim bebek ile babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşi, burada Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la bir araya geldi.

Kerim bebek ve ailesi, kızılay ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalanan, annesi ve bir gözünü yitiren Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
doğu guta Kerim bebek

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