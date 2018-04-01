Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'de

Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırısında annesi ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek ailesiyle Türkiye'ye getirildi.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan Kerim bebek ile babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşi, burada Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la bir araya geldi.

Kerim bebek ve ailesi, kızılay ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalanan, annesi ve bir gözünü yitiren Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatılmıştı.