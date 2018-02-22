Doğu Guta saldırıları Londra'da protesto edildi

LONDRA (AA) - Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırılar, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.
Doğu Guta'daki krize dikkati çekmek amacıyla sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen çok sayıda kişi, soğuk havaya rağmen Londra'nın en kalabalık caddelerinin kesiştiği, merkezdeki Piccadilly Circus meydanında toplandı.
İngiliz hükümeti ile uluslararası toplumu bölgedeki gelişmelere sessiz ve ilgisiz kalmakla eleştiren protestocular, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının durdurulması için tüm devletlerin Suriye rejimine baskı yapması gerektiğini belirtti.
Uluslararası topluma yapılan çağrılarda ise bölgedeki hava saldırıları yerine bölgeye havadan gıda ve tıbbi malzeme yardımı bırakılması istendi.
"Dünyanın savaş suçlarını sessizlik içerisinde izlemesini" eleştiren protestocular, "Guta'yı kurtarın", "Kimyasal Esed kahrolsun", "Hedef çocuklar olmamalı" ve "Bomba değil, gıda atın" yazılı dövizler taşıdı.
- 3 günde 300 kişi öldü
Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta bölgesi, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor.
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğunu çocuk veya ileri evre kanser hastaları oluşturuyor. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
Bölgede son üç ayda 700'den, son 3 günde 300'den fazla sivil can verdi.
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