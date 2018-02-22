Doğu Guta saldırıları Londra'da protesto edildi

LONDRA (AA) - Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırılar, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Doğu Guta'daki krize dikkati çekmek amacıyla sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen çok sayıda kişi, soğuk havaya rağmen Londra'nın en kalabalık caddelerinin kesiştiği, merkezdeki Piccadilly Circus meydanında toplandı.

İngiliz hükümeti ile uluslararası toplumu bölgedeki gelişmelere sessiz ve ilgisiz kalmakla eleştiren protestocular, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının durdurulması için tüm devletlerin Suriye rejimine baskı yapması gerektiğini belirtti.

Uluslararası topluma yapılan çağrılarda ise bölgedeki hava saldırıları yerine bölgeye havadan gıda ve tıbbi malzeme yardımı bırakılması istendi.

"Dünyanın savaş suçlarını sessizlik içerisinde izlemesini" eleştiren protestocular, "Guta'yı kurtarın", "Kimyasal Esed kahrolsun", "Hedef çocuklar olmamalı" ve "Bomba değil, gıda atın" yazılı dövizler taşıdı.

- 3 günde 300 kişi öldü

Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta bölgesi, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor.