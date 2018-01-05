HABER

Doğu Guta'da cuma namazı yine kılınamadı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:00 | Son Güncelleme 35 dakika önce

- Suriye'de Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da cuma namazı, yoğun saldırılar nedeniyle kılınamadı

ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da devam eden şiddetli saldırılar nedeniye cuma namazı yine iptal edildi.

Doğu Guta'daki muhaliflerin oluşturduğu yerel meclise bağlı Camiler ve İslami Vakıflar İdaresi, dün gece internet sayfasından, şiddetli bombardıman nedeniyle cuma namazının kılınmayacağını duyurdu.

Açıklamada, "Güvenlik durumu nedeniyle ve camilerin de bulunduğuyerleşim yerleri kasıtlı bir şekilde hedef alındığı için cuma namazı iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Cuma vaktinden önce müezzinler de minarelerden namazın iptal edildiğini duyurusunu yinelediler.

Esed rejimi, 5 yıldır yaklaşık 400 bin sivili kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarını 14 Kasım'dan itibaren şiddetlendirmişti.

Geçen hafta askeri muhalif grupların, bölgede rejime ait bir askeri üssü ablukaya alması üzerine, Esed güçleri karadan da operasyon başlatmıştı.

Rusya'nın da havadan destek verdiği rejimin şiddetli saldırıları, Doğu Guta'daki Haresta ilçesi kırsalında sürüyor.

Başkent Şam'a yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Doğu Guta'da cuma namazı daha önce degüvenlik nedeniyle defalarca iptal edilmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyayı alt üst eden kehanetler

Dünyayı alt üst eden kehanetler

Kılıçdaroğlu'ndan Beşiktaş Belediyesi'nde açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Beşiktaş Belediyesi'nde açıklama

'MHP için tek yol AK Parti listelerinden seçime girmek'

'MHP için tek yol AK Parti listelerinden seçime girmek'

Şarjda bırakıldı, 4 iş yeri ile 1 otomobili yaktı

Şarjda bırakıldı, 4 iş yeri ile 1 otomobili yaktı

IŞİD sanığı: Ruh halime göre eylem yerini belirleyecektim!

IŞİD sanığı: Ruh halime göre eylem yerini belirleyecektim!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.