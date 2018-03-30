Doğu Guta’da sivillerin tahliyesi sürüyor

Suriye’de rejim ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta’daki sivilleri tahliye etmeye çalışılan konvoylar, Hama ve İdlib illerine ulaşmaya çalışıyor.

Doğu Guta’nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan zorunlu tahliyeler sürerken binlerce insan hayatta kalma savaşı veriyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Doğu Guta’dan zorla göç etmek zorunda bırakılan sivillere insani yardım seferberliği çağrısında bulundu. Acil olarak bölgeye yardımların gönderilmesi ve göçe maruz bırakılan halka desteklerde bulunması gerektiğini belirten Yedi Başak Derneği, dernek olarak bölgede çalıştıklarını belirtiler. Gün içinde Doğu Guta’dan ayrılmak zorunda kalanların sayısı 10 bini geçtiğini vurgulayan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yetkilileri, konvoylarda daha önce yaralanmış ve hayati tehlikesi olan hastaların bulunduğu kaydetti. Doğu Guta’dan ayrılan konvoylar Hama’dan muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalındaki geçici barınma merkezlerine yerleştiriliyor.

"Dünyanın gözü önünde Guta’dan zorunlu sürgün yaşanıyor"

Guta’da süre abluka ile ilgili açıklama yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, “Doğu Guta’daki tehcir insani krize dönüşmemesi için dünya kamuoyunu olanlara karşı sessiz durmamaya davet ediyoruz. Binlerce insanın yerinden yurdundan zorla çıkarılmasından bahsediyoruz. Gelenleri geçici barınma merkezlerine yönlendiriyoruz ama söz konusu geçici barınma merkezlerinde kontenjanın doldu, sivillerin artık okul ve camilere sığınmak zorunda kaldıkları bir krizden bahsediyoruz. Geçen hafta başlayan zorunlu tahliyelerde bölgeden çıkanların sayısı 30 bini aştı. İlk iki konvoy, Haresta ilçesinden çıkmak zorunda kalanları tahliye etmişti. Bundan sonra Arbin, Zemalka ve AynTerma beldelerinden tahliye süreci başlamıştı. Doğu Guta’dan gelen insanlar 5 yıldır ambargo altında zulmün her türlüsünü yaşamışlar. Temel gıda malzemelerine bile ulaşamayan insanların manzaraları bizi çok etkiliyor. Gelen insanları karşılayan kardeşlerimizin yaşadıkları duygular çok derin oluyor” dedi. Dernek Başkanı Bulut, bir arkadaşının Doğu Guta’da yaşadığı bir olayı da anlatarak, "Bir olay yaşadım çok etkiledi beni. Kuşatma altında doğan ve yetişen çocuklara meyve dağıtırken ilk defa elma gören bir çocuk, anne bu yeniyor mu sözünü duyunca içimi cız ederek resmen parçaladı" dedi.

Mustafa Bulut, “Guta Halkına Acil Yardım” çağrısı ile bütün duyarlı ve iyiliksever vatandaşları bu acı olay karşısında duyarlı olmaya ve insani yardım derneklerine yardımda bulunmaya davet etti.

Bulut, dernek göçe maruz kalan Gutalılara, İdlib ve Hama bölgesinde sıcak yemek, içecek yardımlarında bulunmaya devam ettiklerini ifade ederek, muhtaç ailelere ulaştırılmak için ihtiyaç duyulan temel gıda kolisi, yatak, battaniye, mutfak seti, hijyen seti ve çocuklar için bisküvi ile devam sütü şuan en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olduğunu da sözlerin ekledi.

Abluka sürüyor

Tahliyeler devam ederken Esed rejimi ve destekçilerinin binlerce kişiyi öldürdüğü Doğu Guta’nın Duma ilçesi ise hala abluka altında tutulmaya devam ediyor. Tahliyeye giden süreç Esed ve destekçileri, Rusya’nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’yı ele geçirmek için 19 Şubat’ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı. Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil yer altındaki sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya’nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle, on binlerce kişi rejim kontrolündeki alanlardan göç etmek zorunda bırakılmıştı.