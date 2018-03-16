Doğu Guta'daki çatışmalar

Rejim ve destekçileri, Doğu Guta'yı 12 Mart'ta 3 parçaya ayırarak, güneydeki parçada yer alan Hammuriye beldesine ve beldenin yakınlarındaki muhalif bölgelere çıkış yollarını hedef almıştı. Bunun üzerine gün içinde beldeden yaklaşık 3 bin sivil, rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelere çıkmak zorunda kalmıştı.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, askeri muhalifler Hammuriye beldesine giren rejim ve destekçileri ile çatışarak belde merkezinin kontrolünü yeniden ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararına uymayan rejim güçleri, 3 Mart'ta Doğu Guta'yı ele geçirmek için başlattıkları harekat kapsamında, bölgeye yoğun hava ve kara saldırıları düzenleyerek akşam saatlerinde belde merkezlerine girip ilerleme kaydetmişti.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak “gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Böylece Doğu Guta'daki bombardımanlarda son iki günde 51 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, rejim ve destekçilerinin daha önce gerçekleştirdiği saldırılarda ağır yaralanan 19 sivilin gün içerisinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Rejim ve destekçilerinin Doğu Guta'da son iki gün içinde düzenlediği hava ve kara saldırılarında Hammuriye beldesinde 15, Hizze'de 1, Arbin'de 7, Kefer Batna'da 2, Sakba'da 4, Cisrin'de 1 ve Duma ilçesinde 2 sivil can verdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim ve destekçileri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes kararlarına uymayarak Doğu Guta'yı ele geçirmek için sivil yerleşimlerine saldırılarını sürdürdü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen hafta, rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.