"Doğu Guta’daki kimyasal kriz, insanlık krizine dönüştü"

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, Doğu Guta’nın Duma bölgesinde gerçekleşen kimyasal saldırının insani krize dönüştüğünü belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde onaylanan ateşkes anlaşması Suriye genelinde derhal uygulanması çağrısı yaptı.

Suriye’deki krizin 7. yılında Doğu Guta’nın Duma bölgesinde gerçekleşen kimyasal saldırıda çok sayıda can kaybı yaşanıyor. Tüm dünya çocuklarına sahip çıkmayı misyon edinen uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, bölgede 40 bin insana hazır yemek, 4 bin adet kış ve hijyen kiti, 700’den fazla nakdi yardım çeki dağıtıyor.

Kimyasal saldırıda çok sayıda can kaybı yaşanması uluslararası kamuoyunu harekete geçirdi. Bölgedeki insanlara acil müdahale desteği sağlayan uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, ateşkes çağrısı yaparak, saldırılarda çocuk haklarını ihlal edenlere ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini soruşturacak ve sorumluları ortaya çıkaracak bağımsız soruşturmaların başlatılması gerektiğini ifade etti.