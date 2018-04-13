"Doğu Guta’daki kimyasal kriz, insanlık krizine dönüştü"

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, Doğu Guta’nın Duma bölgesinde gerçekleşen kimyasal saldırının insani krize dönüştüğünü belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde onaylanan ateşkes anlaşması Suriye genelinde derhal uygulanması çağrısı yaptı. Suriye’deki krizin 7. yılında Doğu Guta’nın Duma bölgesinde gerçekleşen kimyasal saldırıda çok sayıda can kaybı yaşanıyor. Tüm dünya çocuklarına sahip çıkmayı misyon edinen uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, bölgede 40 bin insana hazır yemek, 4 bin adet kış ve hijyen kiti, 700’den fazla nakdi yardım çeki dağıtıyor. Kimyasal saldırıda çok sayıda can kaybı yaşanması uluslararası kamuoyunu harekete geçirdi. Bölgedeki insanlara acil müdahale desteği sağlayan uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, ateşkes çağrısı yaparak, saldırılarda çocuk haklarını ihlal edenlere ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini soruşturacak ve sorumluları ortaya çıkaracak bağımsız soruşturmaların başlatılması gerektiğini ifade etti.

“Çocuklar boğuldu, ağızlarından beyaz köpükler çıktı”

Doğu Guta ile ilgili durum değerlendirmesi yapan ve kimyasal saldırıya ilişkin konuşan Save the Children Suriye Müdahale Direktörü Sonia Khush, “Doğu Guta’nın çocukları beş yıl boyunca savaş ve şiddete maruz kaldı. Çocuklar yıllarca eğitim, besin ve sağlık hizmetlerinden mahrum oldu. Saldırılardan korunmak için aylar boyu yer altında sığınma aramak durumunda bırakıldı. Şu an binlerce insan evlerinden kaçıyor ve geride kalanları çok belirsiz bir gelecek bekliyor.Doğu Guta’nın Duma bölgesinde kimyasal silah saldırısı olarak haberlere yansıyan raporlardan dehşete düştük. Pek çok çocuk ayırım gözetmeyen bir saldırıda hayatını kaybetti. Bölgede çalışan iş ortaklarımız çocukların boğulduğunu, ağızlarından beyaz köpüklerin çıktığını ve kaotik bir ortamda kıvrandıklarını dile getirdi’’ dedi.

“Ateşkes anlaşması derhal uygulanmalı”

Khush, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şubat ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde onaylanan ateşkes anlaşması Suriye genelinde derhal uygulanmalı, BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin Douma dahil Doğu Guta’daki tüm bölgelere girişi sağlanmalıdır. Aylarca devam eden çatışmanın ardından yerinden edilmiş insanlar ve bölgede kalan siviller acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır. Kimyasal silah saldırısının gerçekleştiği söylenen bölgeleri uluslararası araştırmacılar incelemelidir. Suriye’de çocuklara yapılan saldırıların cezasız kalmasına göz yumamayız”