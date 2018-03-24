Doğu Guta’dan ayrılan siviller için kamplar oluşturuluyor

Doğu Guta’dan, açılan insani koridorlar üzerinden ayrılan Suriyeliler için kamplar oluşturuluyor.

Rusya’nın açtığı insani koridorlar üzerinden Doğu Guta bölgesinden ayrılan siviller için Birleşmiş Milletler İnsani yardım Komitesi, Suriye Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi insani yardım kuruluşları tarafından çadırlar kuruluyor. Bölgeden otobüsler ve ambulanslarla ayrılan sivillerin en temel ihtiyaçları Dweir, Adra, Herjelleh, Najha ve Nashabiyeh adlı kamplarda giderilmeye çalışılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre toplamda 103 bin 606 kişi insani koridorlar üzerinden Doğu Guta’dan tahliye edildi.