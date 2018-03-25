Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Böylece Doğu Guta'nın Haresta ilçesi tamamen boşaltılırken, Arbin, Zemalka ve Ayne Terma ilçelerinde tehcir sürecinin devam edeceği öngörülüyor.

Konvoyda, hayati tehlikesi olan 22, durumu stabil 110 ve daha önce yaralanmış 160 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Hasta ve yaralılar ile askeri muhalif unsurları taşıyan 994 kişinin bulunduğu 17 otobüslük konvoyun, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimindeki Hama'ya ulaştığı öğrenildi.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Arbin, Zemalka ve Ayne Terma ilçelerini kapsayan tahliyelerde, üçüncü kafile, cumartesiyi pazara bağlayan gece hareket etti.

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Arbin, Zemalka ve Ayn Terma ilçelerindeki hasta ve yaralıları tahliye eden üçüncü konvoy Hama iline ulaştı.

Tahliyeler devam ederken Esed rejimi ve destekçilerinin 5 yıldır ablukasında tuttuğu ve binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta'daki Duma ilçesi ise hala abluka altında bulunuyor.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Haresta ilçesinden, aralarında askeri grupların da olduğu yaklaşık 8 bin kişinin çıkması öngörülüyor.

- Tahliyeye giden süreç

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren, rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil yer altındaki sığınak ve bodrum katlara sığınmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.