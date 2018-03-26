Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

HATAY (AA) - İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan zorunlu olarak tahliye edilenleri taşıyan dördüncü konvoyda bulunanlara çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile acil yardım paketleri dağıttıklarını bildirdi.

Tosun, yaptığı açıklamada, Doğu Guta’dan dördüncü konvoyun güvenli noktaya ulaştığını belirtti.

Doğu Guta’dan gelen aileleri Esed rejimine bağlı güçlerin bulunduğu yerin sıfır noktasında karşıladıklarını söyleyen Tosun, "Gelen ailelere çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile acil yardım paketleri dağıttık. Aileler buradan sonra ise otobüslerle İdlib’in çeşitli bölgelerinde kurulan geçici konaklama merkezlerine götürüldüler.’’ ifadesini kullandı.

Tosun, Doğu Guta’dan gelen ailelerin yerleştirilmesi için İdlib kırsalında çadır kurmaya başladıklarını belirterek ailelere desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.