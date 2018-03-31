HABER

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalanları taşıyan ve 129 otobüsten oluşan 11'inci konvoy, İdlib ve Halep'in batı kırsalına ulaştı - Konvoydaki bazı otobüslerin başkent Şam yakınlarında yaptığı trafik kazasında 5 Doğu Gutalı öldü - Bu konvoyla birlikte Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 43 bini aştı

İDLİB/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan 11'inci konvoy, İdlib ve Halep'in batı kırsalına vardı. 22 Mart'ta başlayan zorunlu tahliyelerde, bölgeden çıkanların sayısı 43 bini aştı.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor.

Askeri muhalif ve aileleri ile bölgeden çıkmak isteyen sivillerden oluşan 6 bin 395 kişi, 129 otobüs ile bölgeden ayrıldı.

11'inci konvoydaki siviller, ülkenin orta kesimindeki Hama'ya vardıktan sonra, muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalına ulaştı.

Geçici barınma merkezlerinde kontenjanların dolması nedeniyle gelen sivillerin, okul ve camilere de yerleştirildikleri belirtildi. Konvoya, Esed rejime bağlı Suriye Kızılayına ait bazı ambulanslarında eşlik ettiği aktarıldı.

Doğu Guta'dan dün hareket eden konvoyda daha önce yaralanan ve hayati tehlikesi olan hastaların bulunduğu kaydedildi.

- Yolda trafik kazası: 5 ölü

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Doğu Gutalıları ülkenin kuzeyine taşıyan konvoydaki bazı otobüsler, başkent Şam yakınlarında öğle saatlerinde trafik kazası yaptı. Kazada 5 Doğu Gutalı hayatını kaybetti.

Doğu Guta'dan hareket eden ilk iki konvoy ile Haresta ilçesinden çıkmak zorunda kalanlar tahliye edilmişti. Bundan sonra Arbin, Zemalka ve Ayn Terma beldelerinden tahliye süreci başlamıştı.

Tahliyeler devam ederken, Esed rejimi ve destekçilerinin binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta'nın Duma ilçesi ise hala abluka altında tutuluyor.

- Tahliyeye giden süreç

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları, 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil yer altındaki sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü. Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes karalarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin, Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla, bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle ion binlerce kişi rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Kilis'te askeri hareketlilik!Kilis'te askeri hareketlilik!
Krizin ardından Fransa ile kritik görüşmeKrizin ardından Fransa ile kritik görüşme
Fransa'dan operasyon açıklamasıFransa'dan operasyon açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abluka doğu guta Esed Suriye zorunlu tahliyeler

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

İlginizi Çekebilir

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.