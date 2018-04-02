Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan 13. konvoy, İdlib'e ve Halep'in batı kırsalına vardı.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor.

Bölgenin en büyük ilçesi Duma, henüz anlaşma kapsamına alınmamış olmasına rağmen, dün çoğunluğu hasta ve yaralı olan bin 89 Dumalı da tahliye edildi. Böylece Esed rejimi ve destekçilerinin binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta'nın Duma ilçesinden ilk tahliye gerçekleşmiş oldu.

28 otobüsten oluşan 13. konvoy, sabah saatlerinde muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalına ulaştı.

Geçici barınma merkezlerinde kontenjanların dolması nedeniyle sivillerin, okul ve camilere de yerleştirildikleri bildirildi.

Doğu Guta'dan dün hareket eden konvoyda daha önce yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan hastaların olduğu kaydedildi.