Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Diğer yandan Bab'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Doğu Guta'dan Dumalı siviller ile askeri muhalifler ve ailelerini taşıyan 85 otobüslük 20. tahliye konvoyu dün akşam saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesine giriş yaptı.

Kafilenin Bab ve Azez ilçelerindeki barınma merkezlerine yerleştirildiği öğrenildi. Doğu Guta'dan 20'inci, Duma'dan 8'inci olan ve dün akşam Bab'a ulaşan tahliye konvoyunda, 1413'ü çocuk, 903'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 532 kişi yer aldı. Duma'da tahliyeler sürecek.

Fırat Kalkanı bölgesine giriş yapan son konvoyla birlikte şimdiye kadar Doğu Guta'dan çıkmak zorunda kalanların sayısı 61 bini geçti.

22 Mart'ta başlayan zorunlu tahliyeler kapsamında Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma bölgelerinden sivilleri ve askeri muhalifleri taşıyan 12 konvoy İdlib ve Halep'in batı kırsalına ulaşmıştı.

2 Nisan'da ise Duma'dan ilk tahliyeler başlamış ve 2-5 Nisan'da sivilleri ve yaralıları taşıyan dört tahliye konvoyu ilçeden ayrılmıştı.

Duma ilçesinden ayrılan en son kafile 5 Nisan'da Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesine ulaşmış ve daha sonrasında ilçeden tahliyeler durmuştu.

Rejim güçlerinin 7 Nisan'da Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivilin ölmesinin ardından Duma ilçesindeki askeri muhalif grup Ceyşül İslam ile Rus yetkililer arasında tahliye görüşmeleri başlamıştı.