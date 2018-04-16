Doğu Gutalı ailelere insani yardım

Anda Kardeşe Vefa Derneği tarafından Suriye'nin Doğu Guta bölgesinden zorunlu tahliye edilenlere gıda, çocuk bezi ve oyuncak yardımı yapıldı.

Dernek tarafından Doğu Gutalı aileler için toplanan yardım malzemeleri, Suriye'nin Azez ve Kabbasin bölgelerine gönderildi.

İçerisinde, çocuk bezi, oyuncak, sebze ve meyve ile çeşitli gıda malzemelerinin yer aldığı yardımlar, zorunlu tahliyeler sonrası gelen aileler için oluşturulan kamplara dağıtıldı.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, AA muhabirine, Doğu Gutalıların 4 yıldır zulüm altında yaşadığına işaret etti.

Devletin çeşitli kuruluşlarının bu insanlar için seferber olduğunu kaydeden Tosun, "Bizler de bu seferberliğe katkıda bulunmak için yardım çalışması yaptık. Çok şükür ilk yardımlarımızı ailelere ulaştırdık. Türk milleti olarak bu mazlum coğrafyaya yardımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.