Doğu Gutalı ailelere insani yardım

Anda Kardeşe Vefa Derneği tarafından Suriye'nin Doğu Guta bölgesinden zorunlu tahliye edilenlere gıda, çocuk bezi ve oyuncak yardımı yapıldı.
Dernek tarafından Doğu Gutalı aileler için toplanan yardım malzemeleri, Suriye'nin Azez ve Kabbasin bölgelerine gönderildi.
İçerisinde, çocuk bezi, oyuncak, sebze ve meyve ile çeşitli gıda malzemelerinin yer aldığı yardımlar, zorunlu tahliyeler sonrası gelen aileler için oluşturulan kamplara dağıtıldı.
Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, AA muhabirine, Doğu Gutalıların 4 yıldır zulüm altında yaşadığına işaret etti.
Devletin çeşitli kuruluşlarının bu insanlar için seferber olduğunu kaydeden Tosun, "Bizler de bu seferberliğe katkıda bulunmak için yardım çalışması yaptık. Çok şükür ilk yardımlarımızı ailelere ulaştırdık. Türk milleti olarak bu mazlum coğrafyaya yardımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti
Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum