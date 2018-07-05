Doğu Gutalı çocuklar gönüllerince eğlendi

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde yer alan Bil kampında hayata tutunmaya çalışan Doğu Gutalı bin 200 çocuk, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Rejimin saldırıları sonucu Doğu Guta'dan kaçarak muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bağlı Soran beldesindeki Bil kampında zorluklarla mücadele eden çocuklar, İHH'nin düzenlediği programda bir günlüğüne de olsa eğlenme fırsatı buldu.

Savaşın acısını en fazla hisseden çocuklara vakıf tarafından hediyeler verildi. Kısa süre de olsa savaşın acı yüzünü unutmaya çalışan çocuklar, oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Suriye Babusselam Koordinasyon Merkezi Yetim Çalışmaları Sorumlusu Ahmed Kenan, Doğu Guta'dan gelen mazlum ve yetim çocukların zorluk dolu yaşamlarından bir gün olsa da uzaklaşarak güzel bir gün geçirmeleri için eğlence programı düzenlediklerini belirtti.

İHH, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'daki vakıf tesislerinden koordine edilen Suriye çalışmalarında, gıda, barınma, eğitim ve sağlık desteği sağlanıyor.

