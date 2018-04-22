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Doğu Gutalı çocuklara meyve ve oyuncak yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

Gaziantep’ten sınır ötesine gönderilen meyve ve oyuncaklar Doğu Guta ve Dumalı çocuklara dağıtıldı.İMKANDER Gaziantep Temsilcisi ve Suriye Yardımları Koordinatörü Said Gökdere’nin girişimleri ile temin edilen meyve, çikolata, şeker ve oyuncaklar, El Bab bölgesinde Kızılay tarafından kurulan mülteci kampındaki çocuklara dağıtıldı.

Doğu Gutalı çocuklara meyve ve oyuncak yardımı

Gaziantep’ten sınır ötesine gönderilen meyve ve oyuncaklar Doğu Guta ve Dumalı çocuklara dağıtıldı.
İMKANDER Gaziantep Temsilcisi ve Suriye Yardımları Koordinatörü Said Gökdere’nin girişimleri ile temin edilen meyve, çikolata, şeker ve oyuncaklar, El Bab bölgesinde Kızılay tarafından kurulan mülteci kampındaki çocuklara dağıtıldı. Esad rejiminden kaçan Suriyelilerin kaldığı kampta İmkander’in desteği ile günlük toplam 236 aileye periyodik olarak, kahvaltı ve yemek dağıtımı yapılıyor.
Yardımlarla ilgili bilgi veren İmkander Suriye Yardımları Koordinatörü Said Gökdere, uzun yıllardır rejim kuşatması altındaki Doğu Guta ve Dumalı çocukların meyve, şeker, çikolataya hasret kaldığını belirterek, "Bu çocuklar savaşın yaşattıkları nedeniyle bırakın çocukluklarını yaşamayı, sağlıklı büyüme bile şansı olmuyor. Bu nedenle her gün periyodik olarak kampta kalan 236 aileye kahvaltı ve yemek ikramının yanı sıra çocuklar için meyve de veriyoruz. Ayrıca zaman zaman çocuklara, yeniden çocuk olduğunu hissettirebilmek ve savaşın izlerini silmesinde bir nebze de yardımcı olabilmek amacıyla sakız, gofret, kek, çikolata gibi ürünler de ikram ediyoruz. Top, araba ve bebek gibi oyuncaklar da dağıtıyoruz. Bu çocukların yıllar sonra mutluluklarını, sevinçlerini ve gülümsemelerini görebiliyoruz. Böyle bir işe vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Ayrıca Allah’a böyle bir işe bizi hizmetçi kıldığı için şükrediyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Gaziantep’ten sınır ötesine gönderilen yardımlar belirlenen zamanlarda, periyodik olarak araçlarla kampa götürülerek, ailelere ve çocuklara veriliyor.

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