BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki çocukların dramına dikkati çekmek için "üç boyutlu" görüntülerin izletildiği bir etkinlik gerçekleştirildi.
"Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşunun açık alanda düzenlediği etkinlikte, ziyaretçilere üç boyutlu gerçek görüntüler izletildi. Lübnanlılar ve turistler sanal gerçeklik gözlükleriyle âdeta Doğu Guta'da bulunmanın acı tecrübesini yaşadı, Suriyeli çocukların dramını daha yakından hissetti.
Kuruluşun Beyrut'taki basın sorumlusu Ahmed Beyrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilere üç boyutlu olarak izletilen görüntülerin Doğu Guta kırsalında kuruluşa bağlı aktivistler tarafından çekildiğini söyledi.
Aktivistlerin Doğu Guta'daki çocukların sıkıntılarını ve durumlarını gözlemleyip, Lübnanlılara gösterilmek üzere görüntülerini gönderdiğini ifade eden Beyrem, "Bu etkinlikle insanlara Guta çocuklarının sert ve korkunç şartlar altında yaşadığını duyurmak istiyoruz." dedi.
Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlara göre, Lübnan'da 539'u okula gitmeyen yaklaşık 980 bin Suriyeli göçmen çocuk bulunuyor.
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