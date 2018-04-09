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Doğu Gutalı Yusuf savaşın acı izleriyle büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da savaş uçaklarından atılan bombaların evlerine isabet etmesi sonucu annesini kaybeden, kendisi de yaralanan 5 yaşındaki Yusuf Recep, savaşın izlerini vücudunda taşıyor - Baba Muhammed Recep: "Doğu Guta'da cehennemi yaşadık, evladımın yaşadığı acıyı biz de ömrümüz boyunca unutamayacağız"

BURAK MİLLİ - Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da savaş uçaklarından atılan bombaların evlerine isabet etmesi sonucu annesini kaybeden, kendisi de yaralanan 5 yaşındaki Yusuf Recep, savaşın vücudunda bıraktığı acı izlerle büyüyor.

Rejim ablukasındaki Doğu Guta'da yaklaşık 3 yıl önce savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda evleri isabet alan Suriyeli Recep ailesinin hayatı altüst oldu.

Patlama nedeniyle evleri enkaza dönen ailenin bireylerinden anne Sirgel ve bir yaşındaki Yesir Recep yaşamını yitirdi, o zaman 2 yaşında olan Yusuf da ağır yaralandı.

Vücudunun büyük bölümü yanan Suriyeli Yusuf, 2 ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, birçok operasyon geçirdi. Vücudunun büyük bölümünde derin yanıklar oluşan Yusuf, duyma ve konuşma yetilerinde kısmi kayıp yaşadı.

Abluka altından kurtulmayı başaran 4 kişilik Suriyeli Recep ailesi, çocukları Yusuf'un tedavisi için çareyi Türkiye'ye sığınmakta buldu.

Zorlu bir yolculuğun ardından kuşatma altındaki Doğu Guta'dan, önce Suriye'nin İdlib kentine geçen aile, buradan da Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Aile, burada tek odalı bir evde hayatına devam ederken, 5 yaşına gelen Yusuf da tedavi altına alındı. Minik Yusuf'un cildindeki izler kısmi olarak giderilse de işitme ve konuşma yetisiyle ilgili rahatsızlığında bir iyileşme sağlanamadı.

Reyhanlı'da günübirlik işlerde çalışan baba Muhammed Recep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatlarının en acı yıllarını yaşadıklarını söyledi.

- "Saldırılar hayatımdaki bütün değerleri benden aldı"

Rejimin, bulundukları bölgeye her gün saldırı düzenlediğini anlatan Recep, ''Doğu Guta'da cehennemi yaşadık, evladımın yaşadığı acıyı biz de ömrümüz boyunca unutamayacağız. Biz kendi topraklarımızda tutsak yaşam sürdük. Açlık, sefaletle hayatımıza devam ettik. Kendimiz dayanıyorduk ancak küçük çocuklarımız açlığa dayanamıyordu. Evimizin üzerine düşen bir bomba bizim hayatımızı karartmaya yetti.'' dedi.

Baba Recep, eşi ve bir çocuğunu kaybettiği saldırıda kardeşinin ve baldızının da yaşamını yitirdiğini anlatarak, küçük yaşında büyük acılar yaşayan oğlu Yusuf'un ise olayın şokunu halen yaşadığını ifade etti.

Türkiye'deki tedavilerle oğlunun vücudundaki yaraların kapandığını ancak derin izlerin kaldığını belirten Recep, "Konuşma ve duyma yetisi ise kısmen kayboldu. Bu konuda da eğer tedavi edilirse inşallah düzelir diye umut ediyorum. Zor günler yaşadık. Saldırılar hayatımdaki bütün değerleri benden aldı." diye konuştu.

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Beşşar Esed doğu guta hava saldırısı savaş Yusuf Recep

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