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Doğu Guta'nın Duma ilçesine yapılan saldırıda klor gazı kullanıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

Doğu Guta'nın Duma ilçesine yapılan saldırıda klor gazı kullanıldı

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ) bağlı Durum Tespit Misyonu (FFM), Suriye rejiminin, 7 Nisan'da Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlendiği kimyasal silah saldırısında klor gazı izleri bulduğunu bildirdi.

KSYÖ'nün, Suriye rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlendiği kimyasal silah saldırısına ilişkin ara raporu açıklandı.

Örgütten yapılan açıklamada, FFM'nin yayımlanan ara raporunda, 7 Nisan'da Suriye'nin Doğu Guta'nın Duma ilçesine yapılan saldırıda farklı klor gazı maddelerinin izleri bulunduğunu, bunun yanı sıra sinir gazına dair bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, elde edilen sonuçların önemini ve nihai sonucu belirlemek için ekip tarafından çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

Bulgulara, iki bölgede yapılan araştırma, deneyler ve dinlenilen şahitlerden edinilen bilgiler sonucu ulaşıldığı öğrenildi.

Açıklamada, raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Kuruluna sunulduğu belirtildi.

Rejimin, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan 2018 tarihinde düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

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Hollanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) klor gazı Suriye

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