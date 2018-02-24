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Doğu Guta'ya şiddetli saldırılar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:19 | Son Güncelleme

Suriye'deki Esed rejiminin Doğu Guta'ya dün düzenlediği saldırılarda 38 sivil hayatını kaybetti

DOĞU GUTA/İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya dün düzenlediği hava saldırılarında 38 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, dün Doğu Guta'ya bağlı sivil yerleşimlerden Duma'da 15, Şifoniye ve Abadde'de 5'er, Kefer Batna'da 3, Ayn Terma, Zemelka ve Hamuriye'de 2'şer ve Haresta Sakba, Medyere ve Merc'de birer sivil can verdi.

Şiddetli saldırılar devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alınan bilgiye göre, rejimin şiddetli saldırılarında son 5 günde ölenlerin sayısı 357'yi buldu.

Rejim, son 5 günde 22 sağlık merkeziyle bir cami ve yetimhaneyi hedef aldı.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk, açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi

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Anahtar Kelimeler:
doğu guta saldırılar Suriye

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