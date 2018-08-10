Doğu illerinden batıya kurbanlık göçü

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi'nden binlerce büyük ve küçükbaş hayvan, TIR ve kamyonlarla yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satılmak üzere batı illerine götürülmeye başladı.

Türkiye'de hayvan varlığı bakımında ilk sıralarda yer alan Muş'tan yaklaşık 150 TIR ile götürülecek olan kurbanlıkların fiyatı 7 ila 15 bin lira arasında değişiyor. Araçlara yüklenen hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürülerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor. Kurban Bayramı nedeniyle işlerin iyi olduğunu belirten TIR şoförü Sadık Uçkun, 30 saatlik bir yolculuğun ardından İstanbul'a ulaşabildiklerini söyledi.

​Kurbanlıkları başta Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere batı illerine götürdüklerini belirten besicilerden Nuri Akdeniz, bu yıl kurbanlıkların pahalı olduğunu söyledi. Muş genelinde 300 bin büyükbaş ve 1 milyon da küçükbaş hayvanın bulunduğunu hatırlatan Akdeniz, "İstanbul'a götürdüğüm kurbanlıkları 7 ila 15 bin lira arasında satacağım. Umarım tümünü kısa sürede satarım. Çünkü orada kaldıkça karımız azalıyor" diye konuştu.

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