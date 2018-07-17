Doğu Karadeniz'de FETÖ'cü general gitti, her şey değişti! PKK operasyonlarında yeni detaylar

'CUDİ ZAZA' ÖLDÜRÜLDÜ



Geçtiğimiz gün Gümüşhane ile Giresun sınırında çıkan çatışmada öldürülen iki PKK’lıdan birinin örgütün sözde Karadeniz, yani ‘Botan’ vadisi lideri ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanmıştı. Kırmızı listedeki PKK’lının başına ise tam 4 milyon lira ödül konulmuştu.

İstihbarat raporlarına göre 2009 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 askerin şehit edilmesi, 2012 yılında Bingöl'de Sikorsky S-70 helikopterinin düşürülüp 1 askerin şehit edilmesi eylemlerinin sorumlusu olarak aranan terörist Mehmet Yakışır'ın 2013'te Kuzey Irak'taki ‘Metina Kampı'na gittiği ve burada liderlik, komutanlık ve örgüt içi faaliyet eğitimi aldığı ortaya çıktı. Yakışır’ın daha sonra ‘Zeynel’ kodlu komuta telsizini alarak ‘Cudi Zaza’ kod adı ile 2015 yılında Doğu Karadeniz, yani örgüt içinde ‘Botan’ eyaleti sorumlusu olarak gönderildiği belirlendi. Mehmet Yakışır’ın Diyarbakır’da şehit edilen polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'a saldırı gerçekleştiren PKK’lılar Mahsun Gürkan, Uğur Yakışır ve Süleyman Yakışır’ın dayısı olduğu ortaya çıktı. Yakışır’ın yeğenleri, Diyarbakır’daki Sur harekatında ölü olarak ele geçirildi.