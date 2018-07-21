Doğu Karadeniz'deki teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Takviye istemişler

Teröristlerin telsiz görüşmelerinde bölgede sıkıştıklarını ve en az 4 terör örgütü üyesinin takviye olarak Giresun ve Trabzon kırsalına gönderilmesini istediği tespit edildi. Bu telsiz görüşmeleri üzerine bölgeye geçiş güzergahında arama tarama faaliyetlerinin hızlandırıldığı öğrenildi.

BÖLGEDE 6 TERÖRİST BULUNUYOR



Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, PKK terör örgütünün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatan rapor İçişleri Bakanlığı'na ulaştırıldı. Rapora göre, bölgede 6 PKK'lının kaldığı ifade edildi.

Bölgede faaliyetlerini sürdüren terör örgütü üyesi Zerdeşt kodlu telsizi kullanan teröristin Tunceli kırsal alanındaki Munzur kodlu telsizi kullanan terör örgütü üyesiyle 8 Haziran 2018'de yaptığı görüşme tespit edildi. 4 teröristin bölgeye takviye olarak gönderileceği belirtilen görüşmeyi Zerdeşt kod adlı telsizi kullanan Roji veya Sorej kod adlı teröristlerin yaptığı belirlendi.

HANGİ TERÖRİST NEREDE GÖRÜLDÜ?



Öte yandan yabani hayvanların takibi için kurulan ancak terör örgütü üyelerinin yerlerinin belirlenmesinde de kullanılmaya başlanılan fotokapanların zaman zaman teröristleri görüntülendiği belirlendi. Öldürülen Cudi-Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ile Rodi kod adlı Levent Dayan'ın aralarında bulunduğu terör örgütü üyelerinin nisan, mayıs ve haziran aylarında nerelerde görüldüğü rapora yansıdı. Raporda yer verilen bazı bilgiler şöyle: