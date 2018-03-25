SİİRT (AA) - Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, "Türkiye'mizin birliğini, beraberliğini, algıyla yapılan büyük propagandaları kırmak için bu çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Din-Bir-Der, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) tarafından hayata geçirilen "Doğu Karadeniz-Güneydoğu Anadolu Kardeşlik Projesi" kapsamında, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun ve Erzincan'dan gelen 50 üniversite öğrencisi ve bazı din görevlileri, Siirt'in Tillo ilçesini ziyaret etti.

Memduhiyye Kur'an Kursu'nu ziyaret eden ve buradaki din görevlileriyle görüşen grup, buradan İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti.

AGD Siirt Şube Başkanı Mahmut Uyar, türbe önünde gruba 254 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin baş ucunu aydınlattığı "Işık Hadisesi" hakkında bilgi verdi.

Din-Bir-Der Genel Başkanı Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında daha önce din alimlerinin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.