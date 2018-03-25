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"Doğu Karadeniz-Güneydoğu Anadolu Kardeşlik Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

Karadenizli üniversite öğrencileri ve bazı din görevlilerinin yer aldığı grup, proje kapsamında Tillo ilçesini ziyaret etti - Din-Bir-Der Genel Başkanı Yıldırım: - "Türkiye'mizin birliğini, beraberliğini, algıyla yapılan büyük propagandaları kırmak için bu çalışmaları yapıyoruz"

SİİRT (AA) - Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, "Türkiye'mizin birliğini, beraberliğini, algıyla yapılan büyük propagandaları kırmak için bu çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Din-Bir-Der, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) tarafından hayata geçirilen "Doğu Karadeniz-Güneydoğu Anadolu Kardeşlik Projesi" kapsamında, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun ve Erzincan'dan gelen 50 üniversite öğrencisi ve bazı din görevlileri, Siirt'in Tillo ilçesini ziyaret etti.

Memduhiyye Kur'an Kursu'nu ziyaret eden ve buradaki din görevlileriyle görüşen grup, buradan İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti.

AGD Siirt Şube Başkanı Mahmut Uyar, türbe önünde gruba 254 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin baş ucunu aydınlattığı "Işık Hadisesi" hakkında bilgi verdi.

Din-Bir-Der Genel Başkanı Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında daha önce din alimlerinin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin her bölgesinin aynı olduğunu ifade eden Yıldırım, Türk ve Kürt gençleri ile alimleri buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

"Türkiye'mizin birliğini, beraberliğini, algıyla yapılan büyük propagandaları kırmak için bu çalışmaları yapıyoruz. Müslümanlar kardeştir. Türkiye'nin kuzeyi neyse güneyi odur, batısı neyse doğusu da odur." diyen Yıldırım, emperyalistlerin oyunlarını bozmak için gençleri buluşturmak zorunda olduklarını ifade etti.

Ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamanın önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Neden, tatlı haberi Anadolu'ya vermek için. Sürekli şehit, çatışma haberleri geliyor. Bu haberler moralimizi bozuyor. Tatlı haberlerin gelmesi lazım. Bunun için İslam'da ırkçılığın ayaklarımızın altına alınması gerekiyor. Kardeşlerimizle bir ve bütün olmak peşinde bu çalışmayı başlattık."

AGD Genel Merkez Üniversite Komisyonu Başkan Yardımcısı Abdulkadir Kızıltunçden de Karadeniz ve Güneydoğulu gençler arasındaki kardeşlik bağını güçlendirmek istediklerini belirtti.

"Bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin tek bağlantıları sosyal medya veya televizyon kanallarıdır. Maalesef buralarda sağlıklı bir iletişim kurulamamaktadır. Yaptığımız çalışma ile kültürel etkileşimi sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullanan Kızıltunçden, bu tür çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

AGD Siirt Üniversite Komisyonu Başkanı Mustafa Kaçmaz da Karadenizli üniversite öğrencilerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerinin da yaz aylarında Karadeniz'i ziyaret edeceklerini aktardı.

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