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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde fırtınanın, bugün 22.00'den itibaren güney ve güneybatı yönlerinde etkisini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın yarın saat 06.00'ya kadar saatte 60 ve 90 kilometre hızla esmesinin beklendiği vurgulandı.

Vatandaşların ve ilgililerin ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

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fırtına uyarısı Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Trabzon

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