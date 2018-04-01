Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz bölgesinde yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'in sahil kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerinden rüzgarın 50 ve 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Açıklamada, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle denizcilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
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