Doğu Karadeniz için son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani Sel, Taşkın, Su Baskını, Heyelan, Yıldırım, Ulaşımda Aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



