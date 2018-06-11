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Doğu Karadeniz'de haziranda 4 metrelik karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:13 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kış aylarında yağan kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

TRABZON, (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kış aylarında yağan kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, haziran ayına gelinmesine rağmen yüksekliği yer yer 2 ile 4 metre arasında değişen kar kütlelerinin temizlenmesi için zorlu çalışma yürütüyor. Artvin'in Borçka ilçesinde, Karçal Dağı'nın eteklerinde bulunan, 6 köyün yer aldığı Camili bölgesindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Lekoban, Fındıklı ve Çukunet yaylalarının yolu, kışın yağan kar nedeniyle kapandı. Haziran ayında hala kapalı olan yolların, yaz mevsimiyle yaylalara göç edecek köylülerin geçişine açılması için İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Kardan kapanan yayla yollarının ulaşıma yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, bölgede yüksekliği yer yer 2 ile 4 metre arasında değişen kar kütlelerinin temizlenmesi için zorlu çalışma yürütüyor. Ramazan Bayramı'nın ardından yayla göçünün başlayacağını belirten köylüler ise kendilerine yardımcı olan Vali Ömer Doğanay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı ve kar temizleme ekiplerine teşekkür etti. Bayburt- Trabzon sınırında 'Yedi Göller' olarak da bilinen 2 bin 700 rakımlı Haldizen Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol, kış aylarında etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Özellikle doğa sporu tutkunlarının tercih ettiği, yerli- yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, Soğanlı Dağları’nın dik yamaçları arasındaki Aygır, Balıklı, Dipsiz, İkiz, Kara, Sarıçiçek ile Pirömer göllerinin de yer aldığı güzergahın bulunduğu karla kaplı yolun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. Karla mücadele ekibi, bölgede yüksekliği yer yer 4 metreyi bulan karda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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