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Doğu Karadeniz’in en yüksek debili şelalesine turist ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda bulunan, bölgenin en yüksek debi özelliğine sahip Palovit Şelalesi, özellikle Arap turistlerin akınına uğruyor.

Doğu Karadeniz’in en yüksek debili şelalesine turist ilgisi

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda bulunan, bölgenin en yüksek debi özelliğine sahip Palovit Şelalesi, özellikle Arap turistlerin akınına uğruyor.
Kaçkar Dağları Milli Parkı, Çat Vadisi'nde yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nin 15 metreden dökülen, en yüksek debili şelalesi olma özelliğini taşıyan Palovit Şelalesi, yerli- yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yer oldu. Şelaleyi özellikle son yıllarda Ortadoğu ve Arap Yarımadası'ndan gelen turistler ziyaret ediyor. Bölgeye gelen ve şelalede suyun döküldüğü alana, 60 basamaklı yaya köprüsünü kullanarak, inen turistler hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Rize’ye ilk kez geldiğini anlatan Abdulcabbar Abaras, "Hayatımda böyle manzaralar hiç görmedim. Bana göre Rize, Trabzon, Allah’ın cennetidir. Buna şahit oldum" dedi.
Rize’nin doğa açısından çok zengin olduğunu kaydeden Emine Devriş ise "Rize; ağaçları, yeşili, şelaleleri, yaylaları ile çok güzel; tek kelimeyle harika bir yer" diye konuştu.
Rize’ye 2 günlük gezi için geldiğini belirten Macit Halit de "Şelale çok güzel. Sadece burada olmak bile yeter. En çok Palovit Şelalesi'ni beğendim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Doğu Karadeniz’in en yüksek debili şelalesine turist ilgisiDoğu Karadeniz’in en yüksek debili şelalesine turist ilgisiDoğu Karadeniz’in en yüksek debili şelalesine turist ilgisiDoğu Karadeniz’in en yüksek debili şelalesine turist ilgisi

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