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Doğu Karadeniz'in yeni gözdesi Elevit Yaylası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 12:28 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz Bölgesi, yaz ayları ile birlikte açılan turizm sezonunda yerli- yabancı turistleri ağırlamayı sürdürüyor.

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi, yaz ayları ile birlikte açılan turizm sezonunda yerli- yabancı turistleri ağırlamayı sürdürüyor. Ayder ve Uzungöl turizm merkezlerindeki yoğunluk nedeniyle farklı alanlara yönelen turistlerin yeni adresi flora, fauna ve endemik bitki türleri ile Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Elevit Yaylası oluyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, yaz ayları ile birlikte turizm sezonu açıldı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yerli, ve yabancı turistler yaylalara akın ediyor. Ayder ve Uzungöl turizm merkezlerindeki yoğunluk nedeniyle farklı alanlara yönelmeye başlayan turistlerin yeni adresi Çamlıhemşin'ndeki Elevit Yaylası oluyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma öncelikli 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Fırtına Vadisi geçilerek ulaşılan Çat Vadisi'nde, Kaçkar Dağı eteğindeki 1800 rakımlı Elevit Yaylası, yerli- yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Yeşil örtünün içinde akan dere, açan çeşit çeşit çiçekleri ve ahşap mimarideki evleri ile büyüleyen yayla foto safari meraklılarının da uğrak yeri haline geldi.

HOCAOĞLU: YENİ DESTİNASYON ELEVİT

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Fırtına Vadisi ve devamındaki Çat Vadisi'nde yeni Ayder'ler var olduğunu belirterek Elevit Yaylası'nın bu alanlardan biri olduğunu söyledi. Ulaşımı çok kolay olan yaylanın birçok özelliği barındırdığını ifade eden Hocaoğlu, "Flora, fauna ve endemik tür açısından zengin. Doğanın tüm güzelliklerini yansıtan bir yayla. Fırtına Vadisine gelen yerli-yabancı turistler bir yanda Ayder Yaylasına diğer yanda yeni destinasyon dediğimiz Elevit Yaylası'na çıkıyor. Elevit aynı zamanda en fotojenik yayla. Yerli-yabancı turistler son yıllarda bu yaylamızı ziyaret ediyor. Foto safari tutkunları da yaylaya ilgi gösteriyor. Rize'nin yeni yayla destinasyonu haline gelen Elevit Yaylası bu yaz döneminde de ziyaretçilerini ağırlıyor" dedi.

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