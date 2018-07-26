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Doğu Kudüs'te bir Filistinli "bıçaklı saldırı girişimi" iddiasıyla öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

Doğu Kudüs'te bir Filistinli "bıçaklı saldırı girişimi" iddiasıyla öldürüldü

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, üç İsrailliyi "bıçaklayarak yaraladığı" iddia edilen bir Filistinlinin olay yerinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edilen bir Filistinlinin vurularak öldürüldüğü belirtildi. Bıçaklı saldırıda 3 İsraillinin yaralandığı ve olay yerine İsrail güçlerinin gönderildiği ifade edildi.

Yediot Ahronot gazetesi ise Doğu Kudüs'teki Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edilen bir Filistinlinin İsrailli bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Hastane kaynakları İsrailli yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktarırken, görgü tanıkları İsrail güçlerinin saldırının gerçekleştiği bölgeyi kapattığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs Geva Binyamin israil

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