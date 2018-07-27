Doğu Kudüs'te Filistinli gencin yaraladığı İsrailli öldü

KUDÜS (AA) - Filistinli bir genin dün İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklayarak yaraladığı" Yahudi yerleşimcinin bu sabah öldüğü bildirildi.
İsrail'in Kanal 10 televizyonunun haberine göre, dün Doğu Kudüs'teki Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde Filistinli bir gencin bıçaklı saldırısında yaralanan Yahudi yerleşimci bu sabah öldü.
Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de dünkü bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri olan ve bu sabah ölen Yahudi yerleşimcinin 31, diğer ağır yaralının 58 ve hafif yaralının 41 yaşında olduğu belirtildi.
Öte yandan Hamas, Yahudi yerleşimcilere yönelik bıçaklı saldırının, İsrail'in Filistinlilere karşı sürekli işlediği suçlara verilen doğal bir cevap olarak değerlendirdi.
Batı Şeria'da yer alan Kuber köyündeki yerel kaynaklar da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurularak öldürülen Filistinlinin 17 yaşındaki Muhammed Tarık Yusuf olduğunu açıkladı.
İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edilen bir Filistinlinin vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.
Açıklamada, bıçaklı saldırıda 3 İsraillinin yaralandığı ve olay yerine İsrail güçlerinin gönderildiği ifade edilmişti.
Yediot Ahronot gazetesi ise Doğu Kudüs'teki Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edilen bir Filistinlinin İsrailli bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtmişti.
Hastane kaynakları, İsrailli yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktarırken, görgü tanıkları, İsrail güçlerinin saldırının gerçekleştiği bölgeyi kapattığını aktarmıştı.
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