Doğu Kudüs'teki gösterilerde 21 Filistinli yaralandı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te eylem yapan Filistinlilere müdahalesinde biri gerçek mermiyle olmak üzere 21 kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'te yer alan Ebu Dis beldesinde biri gerçek, 6'sı plastik mermiyle olmak üzere farklı nedenlerle 21 kişi yaralandı.
Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her hafta cuma namazının ardından Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul edeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerginlik daha da arttı.
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