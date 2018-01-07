HABER

Doğu Ortodoks kiliselerinin Noel kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 03:06 | Son Güncelleme 25 dakika önce

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün İçişleri Bakanı Zuabi ile görüştü

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün İçişleri Bakanı Galib ez-Zuabi ile görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Abbas'ın, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde düzenlenen Doğu Hristiyanlarının Noel kutlamalarına katılan Zuabi ile Başkanlık Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

Abbas'ın görüşmede, Ürdün'ün "kraliyet, hükümet ve halk" olarak Filistin meselesine yönelik tutumundan ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması için Filistin halkına verdiği destekten övgüyle söz ettiği bildirildi.

Zuabi'nin de Abbas'a, Ürdün Kralı Abdullah'ın selamını ilettiği ifade edildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi

Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Tokat'ta art arda korkutan depremler! (AFAD-Son depremler)

Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak: 2018'in ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak: 2018'in ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu!

Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi

Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi

Kardan heykellere büyük ilgi! Sarıkamış şehitleri anılıyor

Kardan heykellere büyük ilgi! Sarıkamış şehitleri anılıyor

Cinayet büro dedektifleri araştırıyor faili meçhul cinayetler bir bir çözülüyor!

Cinayet büro dedektifleri araştırıyor faili meçhul cinayetler bir bir çözülüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.