HABER

DOĞU PERİNÇEK BEŞİKTAŞ'TA KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:15 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Beşiktaş İskele meydanında miting düzenledi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Beşiktaş İskele meydanında miting düzenledi. Mitinge, Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) kurucu Genel Başkanı Osman Pamukoğlu da katıldı.

“HİÇBİR KOMUTANIMIZIN DÜĞMESİNİ SÖKTÜRMEYİZ"
Doğu Perinçek yaptığı konuşmada, "Dünya koşullarında bugünkü bölge koşullarında Amerika tehdidi karşısında sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kahraman ordumuza güveniyoruz ve hiçbir komutanımızın düğmesini bile kimseye söktürmeyiz. Hiçbir Mehmetçiğin düğmesini kimseye söktürmeyiz. Türk silahlı kuvvetlerinin emir komuta birliğini yeniden sağlayacağız. Subay üniversitelerde kolunda kitap ile yetişmez. Subay asker ocağında yetişir. Harp okullarımızı ve o Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçik geleneğini yeniden yürürlüğe koyuyoruz. Kimse Mehmetçiğin yerine bedelli askermiş, paralı askermiş, bu sistemleri getiremez. Güçlü ordu olursa, güçlü Türkiye olur" dedi.

"TÜRKÜMÜZ İLE KÜRDÜMÜZ İLE KOL KOLA VERECEĞİZ"
Perinçek “Türkümüz ile Kürdümüz ile kol kola vereceğiz Alevimiz ile, Sünnimiz ile. Kesinlikle bu olayı biraz evvel komutanımızın da belirttiği gibi, madem Türkiye'ye silah çeken ve arkasında ona silah veren bir Amerika var, bunu Türkiye ancak silahı ile halledebilir. Dünyada başka bir çözüm olmamıştır. Ve Kürdümüzü kazanarak, onlara iş vererek, hayvancılıklarını yapmaları için destek olarak, insanca yaşamalarını sağlayarak ve komşularımızla Suriye, Irak, İran ile işbirliği yaparak, bu sorunu Batı Asya'da kökünden çözeceğiz. Bunu ancak Vatan Partisi ve HEPAR'ın beraberliği çözebilir. Arkamızda örnekler var. 2003 yılında bu olay çözülmüştür. Türkiye'de terör olayları hemen hemen sıfıra inmiştir. Komutanlarımız terörü çözmüştür. İşte o aslan komutanlarımızdan Osman Pamukoğlu bugün sizinle burada bulunmaktadır" dedi.

PAMUKOĞLU DA KATILDI
Burada konuşma yapan Pamukoğlu ise; "Bu ülkede 35 yıldır PKK diye silahlı bir örgüt var. Ona ne yapacağını neden saymıyorsun? Ama Avrupa Birliği Yerel Özerklik Şartı'nı yazıyorsun. Bu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde onlara bu imkânı tanıyacağız demektir. PKK ve onun siyasi çözmesine göz kırparak bu ülkedeki insanlardan oy kapmaya kalkanlar kesinlikle ve kesinlikle vatan hainliği yapmaktadır" dedi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Meydandan görüntü
-Pamukoğlu ve Perinçek'in sahneye çıkışı
-Perinçek'in konuşması
-Pamukoğlu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Kazada yaralanan İYİ Parti milletvekili adayı öldüKazada yaralanan İYİ Parti milletvekili adayı öldü
3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu

Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu

Umudu Bitince Biter İnsan

Umudu Bitince Biter İnsan

3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?

3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.