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Doğu Perinçek Çin'e gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 09:05 | Son Güncelleme

24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, beraberindeki heyetle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gitti.

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA) 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, beraberindeki heyetle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gitti. Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Pekin'e hareket eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yolculuk öncesi açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Perinçek, “Çin Kominst Partisi'nin davetlisi olarak beraberimdeki heyetle birlikte Pekin'e gidiyoruz. Hepimizin bildiği gibi 21. Yüzyılda Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti stratejik dostlukları olan iki ülkedir. Türkiye'nin güvenliği Çin'den başlıyor, Çin'in güvenliği Türkiye'den başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in bir kuşak bir yol projesi üzerinde bir Kürdistan kurma faaliyeti var. Bu amaçla kan dökülüyor 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana. Bu proje aynı zamanda Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Çin'i Amerika yine Güney Çin Denizi'nde tehdit ediyor. Öte yandan Türkiye'nin hemen doğu Akdeniz ve ege sularının yakınlarını Türkiye'yi tehdit eden Amerika, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs askeri tatbikatları yapılıyor" dedi. "YÖNETİME TALİBİZ YETKİ İSTİYORUZ " Vatan Partisi olarak Çin yöneticileri güvenlik meselelerini konuşacaklarını söyleyen Perinçek,İslamcı adı altında terör örgütlerine karşı etnik, bölücü terör örgütlerine karşı Türkiye ile çinin birlikte neler yapabileceği, dostluğu, güvenliği konusunda görüşmelerde bulunacaklarını belirtti. Vatan Partisi olarak 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Türkiye'yi yönetmek için seçmenlerden yetki istediklerini söyleyen Perinçek, Türkiye'nin önündeki ekonomik deprem sorunlarını aşmak için bugünden itibaren çalışmalarda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

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