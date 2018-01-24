Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Bir kez daha öncelikle belirtelim: Camide protokol olmaz. Orada herkes eşittir ve gelenler safa girer. Bunu yeniden ele alacağız.

Dün Ankara’da Afrin harekâtının ilk kahraman şehidi Asb. Üstçavuş Musa Özalkan’a son görevimizi yerine getirdik. Devlet yöneticileri de Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki cenaze törenindeydi. Şehidimiz, ailesine verilecek şehadet tazminatını Telafer’de yapılacak okula bağışlamış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerinden sadece MHP lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştığı cenaze töreninde bir de konuşma yaptı. Erdoğan'ın cenazede konuşma yapmasını eleştiren Doğu Perinçek, "Bu tür tavırlar, Vatan Savaşımıza karşı “Saray Savaşı” propagandası yapanlara fırsat verir" dediği yazısında Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini yazdı:

Afrin operasyonuna "Saray savaşı değil vatan savaşı" diyerek destek veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında şehit olan Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CUMHURBAŞKANI İKİNCİ İMAM KONUMUNDA OLAMAZ

İmamlarımız şehidimizin ve Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan’ın cenaze namazını kıldırdıktan sonra mikrofon Cumhurbaşkanı’na verildi. Sayın Tayyip Erdoğan, musalla taşının başında bir konuşma yaptı.

Camiye siyasetin sokulması ciddî bir yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanı şehidimiz için bir devlet töreni düzenler ve orada konuşabilir. Ancak camide cenaze namazından sonra ikinci bir imam konumunda konuşma yapması bizim devlet geleneğimize, Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırıdır. Ayrıca bu tür tavırlar, Vatan Savaşımıza karşı “Saray Savaşı” propagandası yapanlara fırsat verir.

CAMİDE REKLAM OLMAZ

Tayyip Erdoğan, Vatan Savaşının zaferlerini siyasal amaçlar için kullanma çizgisine girerse, kendi partisini de böler. AKP’ye oy veren vatandaşlarımız ve AKP yöneticileri de bu tavrı onaylamazlar. Çünkü her Müslüman bilir ki, camide reklam olmaz.

TÜRK MİLLETİ İMAM CUMHURBAŞKANI SEÇMEYECEK

Önümüzdeki seçimde seçmenlerimiz, imam cumhurbaşkanı seçmeyecektir.

Sayın Tayyip Erdoğan, diğer nedenler yanında imamlığa soyunan bu tavrı nedeniyle de Cumhurbaşkanı seçilmeyecektir.

Önümüzdeki Cumhurbaşkanı, Vatan Savaşını yönetecektir ve camideki ibadete reklam için değil, sıradan bir vatandaş olarak katılacaktır. (Cumhuriyet)