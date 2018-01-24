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Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 14:48 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında şehit olan Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın cenazesine katılan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, şehit cenazesinin başında konuşma yapan Erdoğan'ı eleştirdi.

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Afrin operasyonuna "Saray savaşı değil vatan savaşı" diyerek destek veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında şehit olan Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerinden sadece MHP lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştığı cenaze töreninde bir de konuşma yaptı. Erdoğan'ın cenazede konuşma yapmasını eleştiren Doğu Perinçek, "Bu tür tavırlar, Vatan Savaşımıza karşı “Saray Savaşı” propagandası yapanlara fırsat verir" dediği yazısında Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini yazdı:

İşte Perinçek'in o yazısı:

Dün Ankara’da Afrin harekâtının ilk kahraman şehidi Asb. Üstçavuş Musa Özalkan’a son görevimizi yerine getirdik. Devlet yöneticileri de Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki cenaze törenindeydi. Şehidimiz, ailesine verilecek şehadet tazminatını Telafer’de yapılacak okula bağışlamış.

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Bir kez daha öncelikle belirtelim: Camide protokol olmaz. Orada herkes eşittir ve gelenler safa girer. Bunu yeniden ele alacağız.

CUMHURBAŞKANI İKİNCİ İMAM KONUMUNDA OLAMAZ

İmamlarımız şehidimizin ve Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan’ın cenaze namazını kıldırdıktan sonra mikrofon Cumhurbaşkanı’na verildi. Sayın Tayyip Erdoğan, musalla taşının başında bir konuşma yaptı.

Camiye siyasetin sokulması ciddî bir yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanı şehidimiz için bir devlet töreni düzenler ve orada konuşabilir. Ancak camide cenaze namazından sonra ikinci bir imam konumunda konuşma yapması bizim devlet geleneğimize, Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırıdır. Ayrıca bu tür tavırlar, Vatan Savaşımıza karşı “Saray Savaşı” propagandası yapanlara fırsat verir.

Perinçek: Ancak silahla bastırabilirsin

CAMİDE REKLAM OLMAZ

Tayyip Erdoğan, Vatan Savaşının zaferlerini siyasal amaçlar için kullanma çizgisine girerse, kendi partisini de böler. AKP’ye oy veren vatandaşlarımız ve AKP yöneticileri de bu tavrı onaylamazlar. Çünkü her Müslüman bilir ki, camide reklam olmaz.

TÜRK MİLLETİ İMAM CUMHURBAŞKANI SEÇMEYECEK

Önümüzdeki seçimde seçmenlerimiz, imam cumhurbaşkanı seçmeyecektir.

Sayın Tayyip Erdoğan, diğer nedenler yanında imamlığa soyunan bu tavrı nedeniyle de Cumhurbaşkanı seçilmeyecektir.

Önümüzdeki Cumhurbaşkanı, Vatan Savaşını yönetecektir ve camideki ibadete reklam için değil, sıradan bir vatandaş olarak katılacaktır. (Cumhuriyet)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Doğu Perinçek Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
himm canım benim sence reisin reklama ihtiyacı varmı. abdest almadan namaz kılmaya kalkan olma doğu..
Din tüccarlarının elinden bunu alırsan sermayeleri kalmaz ki.. Nasil siyaset yapacaklar ? nasıl ve neyle milyonları aldatacaklar ?
hiç sevmem perinçegi AMA BU SARAY SAVASI DAGİL TURKİYENİN SAVASIDIR...CENAZEDE PARTİCİLİK OLMAZ..HAREKAT MERKEZİNDE BİLAL OĞLANIN NE İŞİ VAR...SAVAŞ KARARI NEDEN HERZAMAN OLDUGU GİBİ MECLİSTE PARLEMENTODA DEGİLDE AKPARTİ GURUP TOPLANTISINDA DUYURULUR.. BU AKPARTİNİN SAVASIMIDIR.... HAREKATI DESTEKLİYORUZ AMA HANEDANLIGI ASLA
@cahitcihat aptal cahil herif resullah tüm kararlarını mescitde alırdı asabına danışarak iştira ederek.
@cahitcihat Yapılan konuşmada particilik falan yok. Konuşmayı dinlemediğiniz belli. Asıl bu mesajı yazan sen, kendi çarpık düşüncelerinin ve yıllarca fetö tarafından beyninize sokulan fitne amaçlı söylemin reklamını yapıyorsun. Milli duruşunuz olmadığından anca bu kadar dayanabildiniz. Zehriniz yine dilinize vurdu. Evet savaş Ak partinin savaşı değil devletin, milletinin savaşıdır ama görmezden geldiğiniz de şudur ki; ak parti milletin oyu ile, devleti yönetmek için görevlendirilmiş bir partidir. Yaptığınız hakaret de bizzat millete yapılmış bir hakarettir. Bırakın artık bu fetö ağızlarını...
15 TEMMUZDA DA YAPMIŞTI AYNISINI... ŞEHİTLER ÜZERİNDEN PROPAGANDA YAPIYOR... VATAN MİLLET UMURUNDA DEĞİL BU ADAMIN TEK DERDİ KENDİSİ ...
Din tüccarlarının elinden sermayelerini alırsan nasıl siyaset yapacaklar ? nasıl ve neyle milyonları aldatacaklar ?
Perinçek haklı. Orası Camii ve Millet Cenaze namazı için orda...
Dün pyd ye koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçır pyd lideri salih müslim saraylarda ağırla şehide kelle apoşa sayın askerlik yan gelip yatma yeri degil karektersiz sehit babasi..koridoru elestiren bizlere ölü sevici de simdi kullan riyakarliga senin kandirilmanin bedeli bakan cocuklari degil VATAN çocukları oduyor....
devlet başkanı aynı zamanda imam dır... imam önder demek lider demek takip edilen kişi demek...ayık olun...kayp olmayın...
Zaten bunu herkes biliyor,akp herzaman ve heryerde din istismarı yapıyor.
20 tane secimde olsa muhalefet olarak bile meclise seçilmeyecegi besbelli olan partiler niye ısrarla boşa para harcarlar
Boş yapma Perinçek. Asıl reklamı şuan sen yapıyorsun.
Doğu Perinçek bir zamanlar teröristti. Şimdi kalkmış kendi reklam yapıyor hadi ordan.
SAVASI DESTEKLİYORUM AMA CENAZEDE REKLAM AYIPTIR..BİLAL OGLANIN HAREKAT MERKEZİNDE İŞİ NE?? NEDEN SAVAS KARARI PARLEMENTODA DEGİLDE AKP İL KONGRESİNDE AÇIKLANIYOR.. BU AKP NİNMİ TURKİYENİN SAVASIMIDIR?? BEKAAA İÇİN HAREKAT EVET AMA HANEDAN KURMA ÇABALARINA KESİNLİKLE HAYIRRRRRRRRRRRR
Bu bir savaştır diyen dangalaklar var.Savaş en az iki ülkenin ordularının ve tüm milli güçlerinin çapışması ile olur.bizim bu yaptığımız bir operasyondur.Sınır güvenliğimiz için hain teröristleri imha etme etkisizleştirme eylemidir.Buna savaş demek o teröristlere bir ülke statüsü kazandırmak demektir.Böyle salaklık olamaz.Ha birde camilerimiz var,onlar eskiden ALLAH'ın evleriydi imamlar kuran sünnet anlatırdı.Şimdi ise irecebin malikaneleri olmuşlar imamlar da onun papağanları.Operasyonu destekliyorum ama akepeye kul köle olmam,oy da vermem.
erdoğan'ın başında bi dünya dert var abd nin taşeron askerlerine adam savaş açmış. . bide ülkesinde bunlarla uğraşıyo la. asgari ücretle sade bi hayat sürse daha huzurlu olurdu
Reklam mı hiç güleceğim yoktu. O reklamı saddam esat ve senin gibiler yapar abdestinden şüphesi olmayanın namazındanda şüphesi olmaz.
Adamın söyledikleri kesinlikle doğru.Bari camide yapma Sayın Cumhurbaşkanı.
Doğruya doğru..!!! Kimin söylediği değil, ne söylediği önemlidir. Adam geçmiş cenazenin başında siyaset yapıyor.. Ateş düştüğü yeri yakmış kimin umrunda... Herkes oy devşirme telaşında...
başimam efendiden iyimi bilecen Perinçek efendi.
Tabi sen pek camiye gitmediğin için Reisin konuşmalarını dinleyipte feyiz alamadığına üzüldün ve böyle açıklama yaptın. Reis e derhal mail atıyorum sizin ordaki kiliseye de gelip konuşsun ki senin de gönlün olsun. Doya doya dinle artık :)
Dogu Perinçek sen de alem adamsın , adamlar yıllardan beri cenazelerin sehitlerin, terorun sayesinde oy topluyor , manevi milli duyguları somurerek o makamlarda oturuyorlar. senin dediğinde laf
syn recep bey bir din adamı , etkileyici konuşma tekniği, hırsı ve din bilgisini ile kitleleri büyülemeyi iyi biliyor . şunu da belirtmekte yarar var akp de bir siyasi parti değil bir cemaattir. yüzde 40 ı müslüman olan ve yüz de 10 kararsız olan kitleyi iyi konsolide ediyor.
Cenazede tokalaşın bari. Zaman birlik zamanı!
dinden ne kadar korkuyosunuz,bazilari firsat kolluyor mevzu din olunca hoppp cikiyorlar ortaya,sanirsin yuzde 90 i hristiyan bir ulkede yasiyoruz
perinçek verilen vaadlerin boş olduğunu görmüş olmalı ki fabrika ayarlarına dönmeye karar vererek yalakalığa son veriyor gibi.
SİYASETÇİ ÖLÜYÜ DİRİYİ TANIMAZ OY AL GERİSİ TEFERRUAT.
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