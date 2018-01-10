Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Son Güncelleme 50 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 14:05 |50 dakika önce

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önce ‘Eniştemden öğrendim’ dediği darbe girişiminin 15 Temmuz’dan bir gün önce Saray’a haber verildiğini iddia etti.

AhvalNews sitesinden Eşref Aydoğmuş'a konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdoğan’ı, bir terör örgütü olduğunu iddia ettiği Cemaat’la ortak hükümet kurmakla suçladı. Darbe öncesi Kremlin’e ve Rus ordusuna yakınlığı bilinen Rus stratejist Alexander Dugin’in Türkiye’de olduğunu hatırlatan Doğu Perinçek, TSK’deki hareketlilik bilgisinin ondan geldiğini söyledi. Perinçek'in röportajında öne çıkan bölümler şöyle: Bu sıralar Ulusalcılarla Erdoğan arasında bir gizli koalisyon/ittifak olduğu söylentileri malumunuzdur. Var mı böyle bir birliktelik? Neden bu kadar dile getiriliyor bu iddia? Gerçeklere bakalım. 2014 yılı öncesinde FETÖ ile mücadelenin merkezinde Vatan Partisi vardı. 50 yıllık bir mücadele bu. Tayyip Erdoğan yönetimi 2003’ten sonra Türkiye’de Fethullah Gülen Terör Örgütü ile birlikte bir hükümet kurdu. FETÖ’nün üzerine Türkiye yürüdüyse bu Tayyip Erdoğan’ın konumu mu, yoksa Vatan Partisi’nin duruşu mu? FETÖ’nün ABD’ye bağlı dünya çapında bir terör örgütlenmesi olduğunu kanıtladık ve Amerikan Gladyosu’na karşı çok büyük bir temizlik yapmasını sağladık.

Geçelim PKK konusuna; AKP iktidarı ‘açılım’ yaptı. PKK’ya Güneydoğu bölgemizde otorite alanları sağladı. Belediyeleri PKK’ya teslim etti. 2015 yılı 24 Temmuz’undan başlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) PKK’nın tepesine bindiyse bu Vatan Partisi’nin büyük başarısıdır. Vatan Partisi, Tayyip Erdoğan’lar ‘Rus uçağını biz düşürdük’ diye gurur duyarken Rusya ile dostluğu savundu. Vatan Partisi Moskova’ya, Şam’a, Tahran’a koştu. En sonunda Türkiye nereye geldi; Astana süreci başladı, Türkiye-İran-Rusya ittifakı oluştu, Suriye de dolaylı olarak bunun içinde. Bu da Vatan Partisi’nin büyük başarısı. Önümüzde bir de üretim ekonomisi sorunu var. Bunları Vatan Partisi başarıyla yapabilir. AKP başarıyla yapamıyor, zigzaglar çiziyor. Tutarsızlıklar içinde. Çünkü bu program onun programı değil. Çünkü o, eski programı terk ederken zaruretler nedeniyle, aynı zamanda tortular, eskiden kalan çeşitli gölgeler, birikimler... Onları taşımaktadır. O nedenle yalpalamaktadır. O zaman bu programın sahibi gerçek iktidar olacak.

Bahsettiğiniz manada da programınızı uygulayabilirlerse sizin muhalefet olmanızı gerektirecek bir durum kalmıyor öyleyse? 2018 son derece önemli bir yıl. Çünkü borçlanma ekonomisinin iflasının apaçık ortaya çıkacağı yıl. 400 milyar doların üzerinde borç var. 100 milyar dolar, bir yıl içerisinde acil para bulunması gerekiyor.100 milyar dolar civarında da önümüzdeki yılın dış ödemeler açığı artı bütçe açığı... Hepsi neredeyse 200 milyar dolara yaklaşıyor ve AKP iktidarının bu parayı bulma şansı yok. Onun için önümüzdeki yıl üretim ekonomisine geçmenin sancılarını yaşayacak. Bu aynı zamanda Türkiye’de bir yeni çözüm arayışı, iktidar arayışı anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı’nın etrafındaki başdanışmanlar ekonominin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu kendilerini itiraf ediyorlar. Bakan Zeybekçi KHK savunması: 'Silahım ve 3 şarjör ile kapıda bekledim' Amerikan Büyükelçiliği’nin de kendi yakınlarına etrafına söylediği; “2018 Türkiye için cehennem olacak” diyor. Başkanlık referandumundan da ‘hayır’ sonucunun çıkacağını söylemiştiniz. O zaman da çok emindiniz…

Yüzde 0,5 yanılmışız. ‘Hayır’ çıkmadı da yüzde 49,5 çıktı. Şu da var; bazı hileler de oldu. Kalktı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) damgasız zarf ve damgasız pusula kullanılmasına akşam saatlerinde onay veren bir karar aldı. Ağlayarak itiraf etti! Perde arkasında ilginç detaylar Hukuk çok açık. Zarflar ve pusulalar damgalı olacak. Kanuna aykırı. Bu, seçimi aslında hukuken batıl haline getirdi. Yer yer hileler de oldu. O tür bilgiler de aldık. ‘Hayır’ yine çıkardı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 15 Temmuz konularına gelmek istiyorum yavaş yavaş. ‘Orduda Perinçekçiler var’ deniliyor, doğru mu? Hayır efendim, bu çok büyük bir yanlış. Amerikan gazeteleri bunu yazıyor. Alman gazeteleri yazıyor. Michael Rubin denen Pentagon’un ve CIA’nın eski şeflerinden olan zat sürekli olarak bunu işlemektedir. TSK’da çok büyük temizlik oldu. TSK’nın FETÖ yargılamalarına gönderdiği çok önemli bir rapor var. O raporda verilen rakamlar şu; 30 bin general, subay, astsubay, askeri öğrenci ve askeri kurumlarda çalışan personel tasfiye edildi. Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır! 15 Temmuz’a gelirsek, bir açıklamanızda “Dugin bize Türk askerinin olağanüstü bir hareketlilik içinde olduğunu söyleyince bunu hükümete söylemesini belirttik. O da bize söylediklerini Ankara’ya gittiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e söyledi. Hükümetin, darbe teşebüsünden önce haberi vardı. Ben biliyorsam bunu MİT bilmez olur mu?” diyorsunuz.

İlk sorum; neden Melih Gökçek? İkincisi ise; MİT’in ve hükümetin önceden haberi olduysa neyi beklediler? Bana bunu ilk söyleyen, bizim Genel Başkan Yardımcımız Emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur. O gün Sayın Atilla Uğur’un Yeni Şafak gazetesiyle söyleşisi vardı. Atilla Uğur bana şunu söyledi, ‘Yüksek Askeri Şura’ya (YAŞ) kadar, -YAŞ sanırım Temmuz’un sonunda toplanıyordu- bir FETÖ darbesi bekleniyor’ dedi. ‘Çünkü bunlar temizleniyorlar, artık ellerinde silah kalmayacak, onun için temizlenmeden önce böyle bir girişim hazırlığı içindeler.’ şeklinde bilgi verdi bana. Ben de Sayın Atilla Uğur komutanımıza, öğleden sonra Yeni Şafak’la yapacağı söyleşide bunu onlara iletmesini rica ettim. O da Yeni Şafak röportajında bütün bu bilgiyi açıkladı. Kendilerine ayrıca ‘bunu hükümete de söyleyin’ dedi. Dikkat çeken detay! 15 Temmuz'dan sonra... Yeni Şafak’a ilettiniz fakat hükümete, MİT’e iletmediniz mi? Ama tabi Atilla Uğur’un bildiği bir şeyi, bilmiyorum yani MİT’in bilmemesi mümkün mü… Çünkü sonuç itibariyle bize kadar geldi bu bilgi...