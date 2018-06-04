Doğu Perinçek'ten Öcalan sorusuna yanıt

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Habertürk TV'de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programının konuğu oldu. "PKK HÜKÜMETTE OLAMAZ" Doğu Perinçek, "Cumhurbaşkanı olursam HDP'yi kapatırım diye bir şey söylemedim. Kapatılması için o süreci başlatma yetkimiz var. Terörle demokrasi olmaz. Amerika ile işbirliği yapacaksınız. Mehmetçiğe kurşun sıkanla özgürlük olmaz. Bu Amerika'nın bize dayattığı özgürlük. PKK'nın hükümette olduğu bir Türkiye düşünüyor musunuz? Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız diyorlar Özgür Özel söyledi, İnce söyledi. PKK hükümette olamaz. Biz neden Afrin Harekatı yapıyoruz? Sonra geliyor PKK'yı meclise sokmaya çalışıyoruz. Devletin hazinesinden para veriyoruz, neden PKK bize kurşun sıksın diye. Bu şekilde Türkiye güvenlik ve ekonomi sorununu çözemez. Afrin'de Türk ordusu girdi bitirmişti. Oyları da düşmüştü. Birden bire tekrar ABD'nin dayatmasıyla HDP kampanyası başladı. Amerika illa HDP Türkiye'de önemli konularda olacak, hükümette olacak. Böyle demokrasi olmaz. Atatürk Şeyt Said'e demokrasi tanıdı mı? Türkiye'nin bölünmesinden başka nereye gider PKK'yı meclise sokmak. Biz PKK değiliz, PKK isek bizi de kapatsınlar. Biz Türkiye'nin bütünlüğü konusunda önder olan bir partiyiz. Biz Türkiye olarak göreceksiniz HDP'yi kapatacağız. PKK'ya yasallık tanımayacağız. Mehmetçiğe kurşun sıkıyor. Bırakalım bu savaşı, otorite sağlayalım onlara haraç toplasınlar, ondan sonra da Türkiye'yi bölelim. Buna kesinlikle izin veremeyiz." dedi.

''KİMSE APOLET SÖKEMEZ'' İnce'nin, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için 'cumhurbaşkanı olsam apoletlerini sökerim' şeklinde yaptığı açıklamaya ilişkin Doğu Perinçek, "Apoletlerini sökemez kim oluyor o (Muharrem İnce). Türk ordusunun apoletlerini hukuken sökemez. Dikatatör mü? Diktatör falan olamaz. Apolet sökerim diyen, kimliğini ortaya koyan biri cumhurbaşkanı olamaz. Hangi komutan şuan PKK ile savaşan komutan. PKK'nın baş danışmanı olur İnce bu sözleri ile. Hiç bu kadar ileri gidememişti, hiçbir şey sökemez. Böyle bir yetkisi yok. Bisiklet binerek diktatör olamaz. Bunlar boş laflardır. TSK PKK'yı hendeklere gömüyor, birden bire Muharrem İnce'yi görüyoruz. Bu psikolojik harekatta rol üstlenmek tehlikeli ve vatana ihanettir. Apoletini söküyormuş. Kimin apoletini söküyor, Metin Temel'in. Bu söylem doğru değil. Askerin siyasete karışmasına karşıyız. Ama burada askerin siyasete karıştığı bir durum yok. Türk ordusu Türkiye için en kıymetli varlıktır. " diye konuştu. Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret etmesini yanlış bulduğunu ifade eden Doğu Perinçek, "Apolet sökmek yanlış bir şey. Kimse apolet sökemez. Apolet sökmeye kalkan ABD'dir, İsrail'dir" diye konuştu.

''AMERİKA BİZİ SAYACAK'' Suriye'nin kilit ülke olduğunu söyleyen Perinçek, " Çin'deydim. Tayyip Erdoğan neler yapıyor, Suriye konusunda tutarlı değil diyorlar. Tehdidin nereden geldiğini saptayacağız. 4 dayatma istiyorlar bizden. Türkiye tehdidi saptayacak. Amerika Türkiye için bir tehdit, müttefik değil. Borç batağında Türkiye bugün bitiyor. Amerika bizi sayacak. Vatan Partisi hükümette olduğunda Amerika bizi sayacak" ifadesini kullandı. "AÇIKLAMA YAPTIM İRAN ÇALKALANDI" Perinçek, "Ben HDP'de kapatma sürecini başlatacağız diye açıklama yaptığımda İran çalkalandı, hepsi manşetlerden verdi. İran PKK'nın uzantısına karşı mücadele veriyor. İran güvenilir bir Türkiye istiyor. İran ile işbirliği çok önemli. Enerji güvenliğimiz İran'da, Irak'ta, Rusya'da. Türkiye ekonomisi Çin ile, Rusya ile, Almanya ile bütünleşmiş durumda. " şeklinde konuştu. İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İsrail-Türkiye ilişkilerine ilişkin Perinçek, "İsrail Türkiye'yi tehdit ediyor. Suudi Arabistan da PKK'yı destekliyor. Bu ülkeler ile ilişkileri keseceğiz diye bir şey yok. Ama tehdidi tespit edeceğiz. Kudüs'te hükümet İsrail'e karşı tavır alıyor, adamlar Doğu Akdeniz'de bize karşı tatbikat yapıyor. " dedi.

Perinçek, "CHP, Vatan Partisi varsa o ittifak olmaz dediler. Vatan Partisi olursa HDP olmaz dediler. Tayyip Erdoğan politikaları ile Türkiye ilerlemez. Türkiye Vatan Partisi'nin temsil ettiği seçeneği keşfedecek" diye konuştu. "ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE HÜKÜMET OLACAĞIZ" Perinçek, "Biz önümüzdeki süreçte hükümet olacağız. İkinci tura kalacağız. Kimse bizden PKK'nın içerisinde olan birilerinin yanında olmayı, Tayyip Erdoğan'ın bitmiş politikasının içerisinde olmayı bizden beklemesin. Vatan Partisi hükümet olacak" dedi. "BEN ÖNEMLİ BİR İNSANIM" Perinçek, izleyicilerin Öcalan ile geçmişte yaptığı görüşmeye ilişkin fotoğrafları hatırlatması üzerine de "Rusya PKK'ya karşı ve düşman. Rusya PKK'nın temizlenmesini istiyor. Rusya bizi destekleyecek. Rusya ile sürekli görüşüyoruz. Türkiye'nin ortalıkta dans etmemesi lazım, güvensizlik veriyor. Bizim Çin'in de İran'ın da desteğine ihtiyacımız var. Bu o ülkelerin menfaatine. Biz vatanın bütünlüğünden yana olduk. Eşitsizliklere karşı çıktık. PKK'ya karşı tavır başka Kürt vatandaşımıza karşı tavır farklı. Ben gittiğimiz zaman ben sizden farklı bir insanım. Askeri törenle karşılandım, ben önemli insanım." diye konuştu.

ALİ KOÇ YORUMU Ali Koç'un başkan seçilmesine ilişkin Perinçek, "Biz güçlü bir Fenerbahçe istiyoruz ki rakibimiz güçlü olsun. Tebrik ediyorum" dedi. Perinçek, "6 milyon seçmen bizim seçmenimizdir. Kürt vatandaşı PKK'dan kurtulmak istiyor. HDP ile Kürt vatandaşımızı özleştirmek kadar tehlikeli bir soru yok. Sıradan yurttaşlarımız da bu planın içerisine dahil oluyorlar" diye konuştu. ÇİN'DE BULUNAN UYGUR TÜRKLERİ Perinçek, Çin'de bulunan Uygur Türklerine ilişkin, "Çin yöneticileri ile görüşlerimizde Uygur Türkleri'ne eşit davranılması konusunda ağırlığımızı koyuyoruz. Orada da bir terör sorunu var. Burada Çin ile beraber olmamız lazım. Türkiye'den insanlar Van'a gitse yerleşse buna karşı mı çıkacağız?" dedi. Kırım'ın Rusya tarafından ilhakına ilişkin, Perinçek, "Amerika'nın olacağına Rusya olsun. Burada Türkiye'nin stratejik bakması lazım." diye konuştu. BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİ Devlet Bahçeli'nin genel af önerisine ilişkin, Perinçek, "Bu çok anlamlı ve bunu da gündeme getiren biz olduk. Rüşvet, yolsuzluk suçları affediliyor. Ekonominin batmasında kamu yönetiminin bozuk olması, yanlış olması da var. Bunlar affı baltalayan bir anlam taşıyor. Bahçeli'nin hayırlı, uğurlu olmayan bir rol üstlendiğini görüyoruz. Kadın katillerini, devlete ihanet edenleri affetmeyeceğiz diyor. Neden diğer suçları saymıyor. Demek ki o suçları affetme yönünde bir plan var." dedi.

TÜRKİYE'NİN EKOMOMİSİ Doğu Perinçek, "Tarımda büyük bir atılım mazotu 2 liradan depoya koyacağız. Küçük, orta sanayimiz paslarını silecek, atıl sanayiyi faaliyete geçireceğiz. Dış ticaret açığını kapatan, üreten bir Türkiye olacağız. Türkiye'de kuraklık büyük bir tehlike, buna karşı tedbirler alacağız. Erozyonu önleyeceğiz. Bunlar da çok önemli. Geleceğin Türkiye'si için bunları yapacağız. Türkiye üretirse borcunu öder. Üretmeden borç ödenmez. Dürüst olmamız lazım. Türkiye önümüzdeki dönem zorluklardan geçecek. Tasarruf etmeliyiz. Zorlukları paylaşarak milli direnme ekonomisinden geçerek Türkiye'yi inşa edeceğiz." ifadesini kullandı. "BANKALARDA DA İSRAF VAR" Perinçek, "Bu ancak karma ekonomi ile olur. Köylünün borçlarını ertelemeliyiz, diğer kredi borçlarını da takside bağlayabiliriz. Bankalarda da Türkiye'de israf var. 80 banka Türkiye için çok fazla. Üretime yönelik bir banka sistemi kuracağız." dedi. PARTİ KAMPANYALARI Kampanya için ne kadar toplandığına ilişkin sorulan soruya Perinçek, "Bilmiyorum. Diğer partilerle yarışacak durumda değiliz. HDP 99, MHP ise 100'ün üzerinde aldı. HDP'nin aldığı paranın üçte biri bizde olsa biz onunla hükümet oluruz" dedi.