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Doğu Perinçek'ten tartışma yaratacak erken seçim açıklaması: Bu bir darbe girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, 24 Haziran 2018 günü yapılması kararı alınan erken seçime dair açıklama yaptı. Perinçek açıklamasında, 'Kendi meşruiyet temellerini yok ediyorlar. Böyle bir seçim olabilir mi daha uyum yasaları çıkmadı, 100 bin imzanın nasıl toplanacağı tespit edilmedi, anayasa değişikliğinin gerektirdiği yasalar çıkmadı. Bu iklimde nasıl seçime gidecek Türkiye, o nedenle bu bir darbe' ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'ten tartışma yaratacak erken seçim açıklaması: Bu bir darbe girişimi

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, "Kendi meşruiyet temellerini yok ediyorlar. Böyle bir seçim olabilir mi daha uyum yasaları çıkmadı, 100 bin imzanın nasıl toplanacağı tespit edilmedi, anayasa değişikliğinin gerektirdiği yasalar çıkmadı. Bu iklimde nasıl seçime gidecek Türkiye, o nedenle bu bir darbe. Darbeciler kendi yaptıkrı darbenin altında kalacaklar tıpkı ABD'nin FETÖ gladyosu gibi" dedi. Ayrıca, Doğu Perinçek, "Vatan Partisi iktidara taliptir. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak, terörü bitirecek, PKK'ya beyaz bayrak çektirecek parti Vatan Partisi'dir" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağı açıklanan erken seçim kararına dair açıklama yaptı.

Doğu Perinçek, Aydınlık'a şunları söyledi:

"'CUMHUR İTTİFAKINI TELAŞ SARMIŞ'

Bu bir darbe girişimi. Yangından mal kaçırır gibi bu ne telaş ne korku. Cumhur ittifakını telaş sarmış. Çünkü ekonomileri batıyor, borç batağına Türkiye'yi sapladılar. Buradan bir çıkış üretemiyolar, bunun sonuçlarını halkın yaşamasından korkuyorlar, halkın cezalandıracağını biliyorlar ve Vatan Partisi'ne olan yönelişi görüyorlar. Bu telaş içerisindeler, seçimden çok darbeye benziyor. Biz darbeleri göğüslemesini biliriz. Nasıl 15-16 Temmuz FETÖ darbesini göğüslediysek, Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli darbesini de Türk milleti yerlebir edecek güce sahiptir.

'KENDİ MEŞRUİYETLERİNİ YOK EDİYORLAR'

Tamamen yasaları çiğneyen bir tavır içindeler, onun için darbe diyorum. Kendi meşruiyet temellerini yok ediyorlar. Böyle bir seçim olabilir mi daha uyum yasaları çıkmadı, 100 bin imzanın nasıl toplanacağı tespit edilmedi, anayasa değişikliğinin gerektirdiği yasalar çıkmadı. Bu iklimde nasıl seçime gidecek Türkiye, o nedenle bu bir darbe. Darbeciler kendi yaptıkalrı darbenin altında kalacaklar tıpkı ABD'nin FETÖ gladyosu gibi.

'VATAN PARTİSİ DIŞINDA ÇÖZÜM YOK'

Vatan Partisi iktidara taliptir. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak, terörü bitirecek, PKK'ya beyaz bayrak çektirecek parti Vatan Partisi'dir. Bu borç batağından Türkiye'yi kurtaracak, üretim ekonomisini kuracak olan parti Vatan Partisi'dir. Türkiye'nin büyün vatanseverlerini Erdoğan ve Bahçeli'ye karşı Vatan Partisi'ne çağırıyoruz.

Şu an 50 bine yakın imza toplandı. Hızla gereken imzayı toplayacağız ve seçimlere gümbür gümbür gireceğiz.

Türk milleti buradan zaferle çıkacak. Vatan Partisi Türk milletinden yetki talep ediyor. Vatan Partisi dışında bu süreçte bir çözüm yok. Bütün partiler ABD füzelerini alkışlamakta birleştileri, Vatan Partisi Türkiye'yi üretim ekonomisine götürecek ve vatan bütünlüğünü sağlayacak tek partidir."

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Vatan Partisi erken seçim

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
he he he.. her zaman bir bahaneniz vardır.
hersey iyi olmalı
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