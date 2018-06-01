Doğu Türkistanlı alim için gıyabi cenaze namazı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin'de hapishanede öldürüldüğü iddia edilen Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum (86) için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazın sonrası yapılan açıklamada Uygurlar gözyaşına boğuldu. Hunat Camii'nde Cuma namazı çıkışında ellerine aldıkları al ve gök bayrak ile toplanan Uygurlar, 3 gün önce Çin'de hapishanede öldürüldüğü öne sürülen Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazı sonrası açıklama yapan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, "Türk İslam aleminin Ramazanı mübarek olsun. Bugün Doğu Türkistan'da ne Cuma, ne Ramazan kaldı. Doğu Türkistanlı Müslümanların namusu, inancı ayaklar altına alındı. Ey İslam alemi, neredesiniz. Hani Mısır, Filistin ve Irak için seslenen kardeşlerim, oradaki mazlumlara sahip çıkan insanlar, ülkeler ve bu ülkelerin devlet başkanları Doğu Türkistan'dakiler Müslüman, Türk değil mi? Bugün Doğu Türkistan'da milyonlarca insan kamplarda yatırılmakta, işkence görmekteler. Çinliler Müslüman kızlarını kul köle yapmaktadır. Doğu Türkistan'ı unutmayın. Doğu Türkistan'ın şansızlığı 1,5 milyar Komünist Çin işgali altında olması mıdır? Biz hep sustuk, haya ettik, ama Doğu Türkistan'daki zulüm halen devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici'ye sesleniyorum. Doğu Türkistan'ı unutmayın. 35 milyon Müslüman'ın yaşadığı Doğu Türkistan'a sahip çıkın" dedi. 3 ay önce Muhammed Salih'in şehit edildiğini, şimdi de Uygur İslam alimlerinden Abdulehad Barat Mahsum'un cezaevinde öldürüldüğünü söyleyen Tümtürk, "Biz Batı ülkelerinden bir şey beklemiyoruz. Bize Allah'ın dostu dost, düşmanı düşman" diye konuştu.



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