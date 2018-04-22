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Doğu Türkistanlı gençler Kastamonu'da düğün yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

Doğu Türkistanlı gençler Kastamonu'da düğün yaptı

Kastamonu Üniversitesinde (KÜ) eğitim gören Doğu Türkistanlı Adili Nuerruze ile Etiye Adili düğün yaptı.

İlahiyat Fakültesi öğrencileri Nuerruze ile Adili için KÜ Emin Baydil Spor Tesisleri Yemekhanesi'nde organize edilen düğüne KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile çiftin arkadaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen düğün töreninde davetlilere Türkistan pilavı ikram edildi. Düğünde ayrıca şiirler okunup, fıkralar anlatıldı.

Rektör Prof. Dr. Aydın, çifte mutluluklar dileyerek, "Memleketinden yaklaşık 8 bin kilometre uzakta düğün yapmak buruk bir sevinçtir. Dünyayı bağışlasanız hiçbir şey vatanın kıymetini vermez. Allah kimseyi vatansız, kendi vatanında da esir bırakmasın. İnanıyoruz ki Doğu Türkistan istiklaline kavuşacaktır ve kendi geleceğini tayin edecektir." dedi.

KÜ'de 2 bin 250 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Aydın, "Bu öğrencilerimizden bin 550 kadarı Türk dünyasındandır. Bu sene Doğu Türkistan'dan 49 mağdur gencimiz geldi. Gençlerimizin anneleri, babaları memleketlerinde ya ölmüş ya da hapiste. Gençlerimiz inşallah burada eğitimleri tamamlayıp memleketlerine dönecekler." diye konuştu.

Aydın, "Doğu Türkistan'da Türk nüfusu ne kadar artarsa size gelecekte o kadar fayda getirecektir. Biz de gençlerimizin en az 5 çocuk sahibi olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Damat Adili Nuerruze, ailelerinin düğüne katılamadığını, bundan üzüntü duyduklarını dile getirerek, "Anne ve babalarımızın yanımızda olmasını istediğimiz şu zamanda, hocalarımızın anne ve babamız gibi yardımcı olmaları bizi çok mutlu etti. Düğün hazırlıklarına başlamadan önce nasıl yapacağım diye düşünmüş, endişe etmiştim ancak arkadaşlarım yardımcı oldu. Bu nedenle arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ediyorum." dedi.

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