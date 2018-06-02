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Doğu Türkistanlı öğrenciler iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın: -"İnşallah 25-30 seneye kalmayacak, hepsi memleketlerinde hür olarak hizmet etmeye başlayacaklar. Burada eğitimlerini en güzel şekilde alıp, ileriki yıllarda kendi memleketlerinde hizmet edecekler"

Kastamonu'da üniversite eğitimi gören Doğu Türkistanlı öğrenciler, iftarda bir araya geldi.

Doğu Türkistan Ulemaları Derneği ve Satuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı tarafından bir restoranda düzenlenen iftarda, Doğu Türkistan'a özgü yemekler ikram edildi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Doğu Türkistanlı öğrencilere her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi.

Doğu Türkistan'ın esaret altında olduğuna işaret eden Aydın, "Gençlerimiz bildiğiniz gibi esaret altındaki bir yurdun çocukları. İnşallah 25-30 seneye kalmayacak, hepsi memleketlerinde hür olarak hizmet etmeye başlayacaklar. Burada eğitimlerini en güzel şekilde alıp, ileriki yıllarda kendi memleketlerinde hizmet edecekler." dedi.

Doğu Türkistanlı üniversite öğrencisi Suphinur Ümerjan ise Rektör Aydın ve Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Reşat Asrak'ın kendilerini evlerindeymiş gibi hissettirdiğini dile getirdi. Ülkesinde zulmün hakim olduğunu anlatan Ümerjan, şöyle devam etti:

"Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi düşünürsek 1 milyondan fazla kişi hapiste. Biz burada ramazanda rahatça oruç tutuyoruz. Onlar ne oruç tutabiliyorlar ne de camiye gidip ibadet yapabiliyorlar. Doğu Türkistan'daki 24 bin caminin 20 bini Çinliler tarafından fabrika yapıldı. Kalan 4 bin caminin kubbesi alındı. Doğu Türkistan'da 11 ay aç kalsanız kimse size bakmaz ama ramazanda gelir size yemek verirler, öğrencilere su dağıtırlar. Oruca kalkmak, böyle iftarlar yapmak, Allah'ı anmak mümkün değil."

Çin'in Doğu Türkistanlı erkekleri hapse attığını ifade eden Ümerjan, "Evin işlerine yardım etsin diye 'kardeş aile' adı altında her bir aileye Çinli erkek yerleştirdiler. Bizim şerefimizle namusumuzla oynuyorlar. Kızları Çinli erkeklerle evlendiriyorlar. Bizim ırkımızı yok etmeye çalışıyorlar. Uygur Türkleri sadece bağımsızlık değil, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Milli kimliğimiz, dinimizi yaşamak ve eğitim almak için buraya geldik." diye konuştu.

Programa Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Reşat Asrak, Doğu Türkistan Ulemaları Derneği Başkanı Ataallah Şahyar, akademisyenler ve Kastamonu Üniversitesinde eğitim gören Doğu Türkistanlı öğrenciler katıldı.

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